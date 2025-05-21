SUPER EIGHT´Ý»³Î´Ê¿¡¡°ÂÅÄ¾ÏÂç¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¡Ö²¿¤·¤Æ¤ó¤Î¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤»þ¤Ï¤¹¤´¤¤Ê¢Î©¤Ä¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¡×¤Î´Ý»³Î´Ê¿¡Ê£´£±¡Ë¤¬¡¢£²£±ÆüÊüÁ÷¤Î¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£à¥¿¥¤¥Ñ½Å»ëá¤Ê¤¿¤á¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ÂÅÄ¾ÏÂç¡Ê¤·¤ç¤¦¤¿¡á£´£°¡Ë¤Ë¡Ö³ä¤È¤¤¤Ä¤âÃÙ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤æ¤¨»Å»ö¸½¾ì¤Ç¤ÏÃÄÂÎ¹ÔÆ°¤âÂ¿¤¤¡£¡Ö²¿¤·¤Æ¤ó¤Î¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤»þ¤Ï¤¹¤´¤¤Ê¢Î©¤Á¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È´Ý»³¤Ï¡¢°ÂÅÄ¤Î¤³¤ó¤Ê»öÎã¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤Ë¡Ä¡£¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ»þ´Ö¤¤¿¤é¥Ó¡¼¥Ó¡¼¤¤¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Ó¡¼¥Ó¡¼¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¡Ø¥´¥á¡Á¥ó¡Ù¤Ã¤ÆÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡Èý´Ö¤Ë¥·¥ï¤ò´ó¤»¤Ê¤¬¤é¡¢´Ý»³¤Ï¤³¤¦ÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¡Ø¥´¥á¥ó¡Ù¤ò²¶¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£²£°Ç¯´Ö¤Î¥°¥ë¡¼¥×À¸³è¤óÃæ¡¢²¿²óÊ¹¤¤¤¿¤«¤Ê¤ó¤¹¤è¡£¤Æ¤³¤È¤Ï¤½¤Î»þ´Ö¤ò¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Á´Éô¤Î»þ´Ö¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤éà²¿Æü²¿Ç¯¤Ë¤Ê¤ó¤Í¤óá¤Ã¤ÆÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»þ´Ö¤òÃ¥¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤Í¡×
¡¡¤È¤³¤í¤¬ÀèÆü¡¢°ÂÅÄ¤ò¤«¤Ð¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤³¤¦¡¢¤Ê¤À¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´Ý»³¤µ¤ó¡¢¤½¤ó¤ÊÀÕ¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£°ÂÅÄ·¯¤Ï¤¤¤Ä¤â³Ú²°½Ð¤ëÁ°¤Ë¡¢Ã¯¤«Ëº¤ìÊª¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡´Ý»³¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¸À¤ï¤ì¤¿¤é²¿¤â¸À¤ï¤ì¤Ø¤ó¤ä¤ó¡ª¡¡¤½¤ì¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬¤ä¤ë¡Á¡ª¡¡¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡¢°ÂÅÄ·¯¤ò¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡Ä¡×¤ÈµÕ¥®¥ì¤·¤¿¡£