¡Ö¤¹¤°¥À¥á½Ð¤·¡×¡Ö1ÂÐ1¤ÎÌ©¼¼¡×¤Ï»þÂåÃÙ¤ì¡© Éô²¼¤Ø¤Î¡Ö¸Å¤¤¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¡×4¤Ä¤Î¶ñÂÎÎã
¡ÖÉô²¼¤Î¤¿¤á¤ò»×¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¨¤Æ¸·¤·¤¤¤³¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤½¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¢ËÜÅö¤ËÉô²¼¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼ª¤ÎÄË¤¤¸ÀÍÕ¡×¤¬¡¢¼Â¤ÏÉô²¼¤ÎÀ®Ä¹¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿·¤·¤¤ÁÈ¿¥¡¦¥¥ã¥ê¥¢ÏÀ¤òÃµµá¤¹¤ë¡¢°ÂºØÍ¦¼ù¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡ØËÁ¸±¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Î¤Ä¤¯¤ê¤«¤¿¨¡¨¡¡Ö·³»öÅªÀ¤³¦´Ñ¡×¤òÈ´¤±½Ð¤¹5¤Ä¤Î»×¹ÍË¡¡Ù¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¡¢Éô²¼¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¿·¤·¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏËÜ½ñ¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢¡Ö²áµî¤Î¹ÔÆ°½¤Àµ¡×¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¸Å¤¤¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯´Ñ¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢¡Ö¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤ÎÄó°Æ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¿·¾ï¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿Þ²ò¤Ç¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¡Û¸Å¤¤ÁÈ¿¥¤Î¡Öµì¾ï¼±¡×¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿¦¾ì¤Ï¤¤¤¯¤ÄÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡©
¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¸«¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥Ñ¥Ö¥í¥Õ¤Î¸¤¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¹ÔÆ°¼çµÁÅª¤Ê¾ò·ïÈ¿¼Í¤Î¸¶Íý¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾ÞÈ³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ°Êª¤Î¹ÔÆ°¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤«¤®¤êÁá¤¯¡×¡Ö·«¤êÊÖ¤·¡×¤¬Å´Â§¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Áê¼ê¤Î²ÄÇ½À¤òÄó°Æ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÂ¨ºÂ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Áê¼ê¤¬¤Ê¤Ë¤«¿·¤·¤¤ÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÊÉ¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ»ëÌî¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ê¤É¡¢¤·¤«¤ë¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¤Û¤¦¤¬¸ú²ÌÅª¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¿Í¤Î¥ê¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤â¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤à¤·¤í¡ÖÄ¾¸å¡×¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÆâÍÆ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡È¥À¥á½Ð¤·¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢Éô²¼¤Ï¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤òË¾¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¼ÂÌ³Åª¤Ë¤â¡¢¡Ö1ÂÐ1¤ÎÌ©¼¼¡×¤Ç¤³¤Ã¤½¤ê¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾Êý¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê²ÄÇ½À¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Ì©¼¼¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢2¿Í¤¤ê¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤à¤·¤í¡¢¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤Î´ÑÅÀ¤Ç¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¹¤é¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÈÏ¤È¤Ê¤ë¹ÔÆ°¤ò¼«¤é¡ÈÇØÃæ¤Ç¸ì¤ë¡É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤Ù¤¤À¡×¡Ö¤½¤Î¹ÔÆ°¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÀ¼¨Åª¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢Éô²¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÔ¹ç¤Î°¤¤»ö¼Â¤ä»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤·çÅÀ¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤Ï¡ÖÉô²¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¼ª¤ÎÄË¤¤¤³¤È¡É¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¹Ô°Ù¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤¦¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤Þ¤º¤ÏÁê¼ê¤ÎÏÃ¤ò·¹Ä°¤·¤è¤¦¡×¤È¤«¡ÖºÇ½é¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏÃÂê¤«¤éÆþ¤ê¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯ÏÀ¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë½ª»Ï¤·¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ËÁ¸±ÅªÀ¤³¦´Ñ¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¡Ö¤â¤Î¤Î¸«Êý¡×¤ò¹¤²¤ë¸ÀÍÕ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¤ä¾å»Ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÔ¹ç¤¬¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éô²¼¤Î¤Ê¤«¤ÇÌ¤Íè¤ÎÁªÂò»è¤äÁÛÁü¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖËÁ¸±¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¡È¼ª¤ÎÄË¤¤¤³¤È¡É¤ò¸À¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Áê¼ê¤ÎÌÜ¤ò³«¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿·ë²Ì¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤È¤½¤Î¿Í¤¬¡Ö¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÔÅÔ¹ç¤ÊÉôÊ¬¡×¤¬»ë³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤Î¿Í¤¬¼ª¤ÎÄË¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÎÎÏÅÀ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡¢¡Ö¡È¼ª¤ÎÄË¤¤¤³¤È¡É¤òÄÌ¤¸¤¿¹ÔÆ°²þÁ±¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÀµ²ò¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¾å»Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÉô²¼¤Î¹ÔÆ°¤ò¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡×¤¹¤ì¤ÐÁÈ¿¥¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿°ìÊý¸þÅª¤Ê¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¡ÈOS¡É¤ò»ý¤Ã¤¿ÁÈ¿¥¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö360ÅÙ¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¡×¤ä¡Ö360ÅÙÉ¾²Á¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ê¤É¤Î¡È¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ËÁ¸±¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Ç¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢¶¦¤ËËÁ¸±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤Î²ÄÇ½À¤òÄó¼¨¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÁ´ÈÌ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¸¢¸Â¤âÌò¿¦¤â´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î³Ø¤Ó¤Î¤¿¤á¤ËÂ£¤ê¹ç¤¦¥®¥Õ¥È¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉô²¼¤«¤é¾å»Ê¤Ø¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Á¡¼¥à³°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Æüº¢¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢§°ÂºØ Í¦¼ù¡Ê¤¢¤ó¤¶¤¤¡¦¤æ¤¦¤¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
³ô¼°²ñ¼ÒMIMIGURI ÂåÉ½¼èÄùÌòCo-CEO¡£1985Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÅìµþÂç³Ø¹©³ØÉôÂ´¶È¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡³ØºÝ¾ðÊó³ØÉÜÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Çî»Î¡Ê³ØºÝ¾ðÊó³Ø¡Ë¡£ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤òÆÀ°ÕÎÎ°è¤È¤¹¤ë·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¡ÖMIMIGURI¡Ê¥ß¥ß¥°¥ê¡Ë¡×¤òÁÏ¶È¡£»ñÀ¸Æ²¡¢¥·¥Á¥º¥ó¡¢µþ¥»¥é¡¢»°É©ÅÅµ¡¡¢¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¡¢ÃÝÃæ¹©Ì³Å¹¡¢ÅìµÞ¤Ê¤É¤ÎÂç´ë¶È¤«¤é¡¢¥Þ¥Í¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡¢SmartHR¡¢ANYCOLOR¤Ê¤É¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢·×350¼Ò°Ê¾å¤ÎÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¡£
¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖCULTIBASE¡×ÊÔ½¸Ä¹¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ ¾ðÊó³Ø´Ä µÒ°÷¸¦µæ°÷¡£
(Ê¸:°ÂºØ Í¦¼ù)
¿·¤·¤¤ÁÈ¿¥¡¦¥¥ã¥ê¥¢ÏÀ¤òÃµµá¤¹¤ë¡¢°ÂºØÍ¦¼ù¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡ØËÁ¸±¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Î¤Ä¤¯¤ê¤«¤¿¨¡¨¡¡Ö·³»öÅªÀ¤³¦´Ñ¡×¤òÈ´¤±½Ð¤¹5¤Ä¤Î»×¹ÍË¡¡Ù¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¡¢Éô²¼¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¿·¤·¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿Þ²ò¤Ç¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¡Û¸Å¤¤ÁÈ¿¥¤Î¡Öµì¾ï¼±¡×¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿¦¾ì¤Ï¤¤¤¯¤ÄÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡©
¸Å¤¤¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯´Ñ¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ë¡ª 4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ö²áµî¤Î¹ÔÆ°¤Î½¤Àµ¡×¤«¤é¡Ö¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤ÎÄó°Æ¡×¤Ø¤ÈÌÜÅª¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¾ï¼±¡×¤â¤Þ¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¸«¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¿·¾ï¼±¡¡Û¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ç¤¹¤°¡×¤«¤é¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤Ø·³»öÅªÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Éô²¼¤Ë¥¨¥é¡¼¹ÔÆ°¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤é¡¢Ä¾¸å¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ½¤Àµ¤¹¤Ù¤¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥Ñ¥Ö¥í¥Õ¤Î¸¤¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¹ÔÆ°¼çµÁÅª¤Ê¾ò·ïÈ¿¼Í¤Î¸¶Íý¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾ÞÈ³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ°Êª¤Î¹ÔÆ°¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤«¤®¤êÁá¤¯¡×¡Ö·«¤êÊÖ¤·¡×¤¬Å´Â§¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Áê¼ê¤Î²ÄÇ½À¤òÄó°Æ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÂ¨ºÂ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Áê¼ê¤¬¤Ê¤Ë¤«¿·¤·¤¤ÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÊÉ¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ»ëÌî¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ê¤É¡¢¤·¤«¤ë¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¤Û¤¦¤¬¸ú²ÌÅª¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¿Í¤Î¥ê¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤â¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤à¤·¤í¡ÖÄ¾¸å¡×¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¿·¾ï¼±¢¡Û¡ÖÌ©¼¼¡×¤«¤é¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ø·³»öÅª¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤Î¡ÖÊÄ¤¸¤é¤ì¤¿´Ø·¸À¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÆâÍÆ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡È¥À¥á½Ð¤·¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢Éô²¼¤Ï¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤òË¾¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¼ÂÌ³Åª¤Ë¤â¡¢¡Ö1ÂÐ1¤ÎÌ©¼¼¡×¤Ç¤³¤Ã¤½¤ê¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾Êý¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê²ÄÇ½À¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Ì©¼¼¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢2¿Í¤¤ê¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤à¤·¤í¡¢¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤Î´ÑÅÀ¤Ç¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¹¤é¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¿·¾ï¼±£¡Û¡Ö¼ª¤ÎÄË¤¤¸ÀÍÕ¡×¤«¤é¡ÖÌÜ¤ò³«¤«¤»¤ë¸ÀÍÕ¡×¤ØÉô²¼¤Ë¡ÖÀµ¤·¤¤¹ÔÆ°¡×¤ò¤È¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢·³»öÅªÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ë¾å»Ê¤ÎÌò³ä¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÈÏ¤È¤Ê¤ë¹ÔÆ°¤ò¼«¤é¡ÈÇØÃæ¤Ç¸ì¤ë¡É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤Ù¤¤À¡×¡Ö¤½¤Î¹ÔÆ°¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÀ¼¨Åª¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢Éô²¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÔ¹ç¤Î°¤¤»ö¼Â¤ä»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤·çÅÀ¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤Ï¡ÖÉô²¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¼ª¤ÎÄË¤¤¤³¤È¡É¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¹Ô°Ù¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤¦¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤Þ¤º¤ÏÁê¼ê¤ÎÏÃ¤ò·¹Ä°¤·¤è¤¦¡×¤È¤«¡ÖºÇ½é¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏÃÂê¤«¤éÆþ¤ê¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯ÏÀ¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë½ª»Ï¤·¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ËÁ¸±ÅªÀ¤³¦´Ñ¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¡Ö¤â¤Î¤Î¸«Êý¡×¤ò¹¤²¤ë¸ÀÍÕ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¤ä¾å»Ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÔ¹ç¤¬¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éô²¼¤Î¤Ê¤«¤ÇÌ¤Íè¤ÎÁªÂò»è¤äÁÛÁü¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖËÁ¸±¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¡È¼ª¤ÎÄË¤¤¤³¤È¡É¤ò¸À¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Áê¼ê¤ÎÌÜ¤ò³«¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿·ë²Ì¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤È¤½¤Î¿Í¤¬¡Ö¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÔÅÔ¹ç¤ÊÉôÊ¬¡×¤¬»ë³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤Î¿Í¤¬¼ª¤ÎÄË¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÎÎÏÅÀ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡¢¡Ö¡È¼ª¤ÎÄË¤¤¤³¤È¡É¤òÄÌ¤¸¤¿¹ÔÆ°²þÁ±¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·¾ï¼±¤¡Û¡Ö°ìÊý¸þÅª¥³¥Þ¥ó¥É¡×¤«¤é¡ÖÁÐÊý¸þÅª¥®¥Õ¥È¡×¤Ø·³»öÅªÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¸¢¸Â¤Ï¡¢¾å»Ê¤ËÆÈÀê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÀµ²ò¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¾å»Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÉô²¼¤Î¹ÔÆ°¤ò¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡×¤¹¤ì¤ÐÁÈ¿¥¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿°ìÊý¸þÅª¤Ê¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¡ÈOS¡É¤ò»ý¤Ã¤¿ÁÈ¿¥¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö360ÅÙ¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¡×¤ä¡Ö360ÅÙÉ¾²Á¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ê¤É¤Î¡È¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ËÁ¸±¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Ç¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢¶¦¤ËËÁ¸±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤Î²ÄÇ½À¤òÄó¼¨¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÁ´ÈÌ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¸¢¸Â¤âÌò¿¦¤â´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î³Ø¤Ó¤Î¤¿¤á¤ËÂ£¤ê¹ç¤¦¥®¥Õ¥È¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉô²¼¤«¤é¾å»Ê¤Ø¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Á¡¼¥à³°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Æüº¢¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢§°ÂºØ Í¦¼ù¡Ê¤¢¤ó¤¶¤¤¡¦¤æ¤¦¤¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
³ô¼°²ñ¼ÒMIMIGURI ÂåÉ½¼èÄùÌòCo-CEO¡£1985Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÅìµþÂç³Ø¹©³ØÉôÂ´¶È¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡³ØºÝ¾ðÊó³ØÉÜÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Çî»Î¡Ê³ØºÝ¾ðÊó³Ø¡Ë¡£ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤òÆÀ°ÕÎÎ°è¤È¤¹¤ë·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¡ÖMIMIGURI¡Ê¥ß¥ß¥°¥ê¡Ë¡×¤òÁÏ¶È¡£»ñÀ¸Æ²¡¢¥·¥Á¥º¥ó¡¢µþ¥»¥é¡¢»°É©ÅÅµ¡¡¢¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¡¢ÃÝÃæ¹©Ì³Å¹¡¢ÅìµÞ¤Ê¤É¤ÎÂç´ë¶È¤«¤é¡¢¥Þ¥Í¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡¢SmartHR¡¢ANYCOLOR¤Ê¤É¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢·×350¼Ò°Ê¾å¤ÎÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¡£
¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖCULTIBASE¡×ÊÔ½¸Ä¹¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ ¾ðÊó³Ø´Ä µÒ°÷¸¦µæ°÷¡£
(Ê¸:°ÂºØ Í¦¼ù)