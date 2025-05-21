¡Ö¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¡×µÈÂôÎ¼¡õ²£ÉÍÎ®À±¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Î2¥·¥ç¤Ë¡Ö¤¨¤°¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤ª2¿Í¤¬ÊÂ¤Ö¤È¤â¤¦¤ä¤Ð¤¤¡×
µÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤Ï5·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥±¥á¥ó2¿Í¤Î»Ñ
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö1¿Í¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¤ª2¿Í¤¬ÊÂ¤Ö¤È¤â¤¦¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÆüËÜ¤Ç1ÈÖÂç¹¥¤¤ÊÇÐÍ¥¤Õ¤¿¤ê¡×¡Ö¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¤2¿Í¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¤Ã¤¹¡×¡ÖºÇ¶¯¤ÇºÇ¹â¤ÎÈþ¤·¤¹¤®¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥±¥á¥ó2¿Í¤Î»Ñ
¡ÖÈþ¤·¤¤2¿Í¤Ç¤¹¤Í¤§¡×µÈÂô¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¤Ë2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£2¿Í¤È¤â¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤Ö¤ê¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö1¿Í¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¤ª2¿Í¤¬ÊÂ¤Ö¤È¤â¤¦¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÆüËÜ¤Ç1ÈÖÂç¹¥¤¤ÊÇÐÍ¥¤Õ¤¿¤ê¡×¡Ö¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¤2¿Í¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¤Ã¤¹¡×¡ÖºÇ¶¯¤ÇºÇ¹â¤ÎÈþ¤·¤¹¤®¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤ËÅÐ¾ì²£ÉÍ¤µ¤ó¤ÎInstagram¤Ç¤Ï19Æü¤Ë¤â¡¢µÈÂô¤µ¤ó¤È±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤é¤È¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕ¸¬¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)