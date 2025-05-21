µð¿Í¡¦ÁýÅÄÎ¦¡¢1ÈÖ¤Ç½Ð¾ì¤·¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¡ªÊ¡Î±»á¡ÖÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÀïÎÏ¡×
¡ü ºå¿À 4 ¡Ý 5 µð¿Í ¡û
¡ã11²óÀï¡¦¹Ã»Ò±à¡ä
¡¡MBS¥é¥¸¥ªÀ©ºî¤Ç¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Øºå¿À¡Ýµð¿ÍÀï¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿Ê¡Î±¹§²ð»á¤¬¡¢µð¿Í¡¦ÁýÅÄÎ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø1ÈÖ¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ù¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿ÁýÅÄÎ¦¤Ï0¡Ý0¤Î½é²óÌµ»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤¬1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿2µåÌÜ¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤ËÃÆ¤ÊÖ¤¹¤È¡¢2¡Ý0¤Î4²ó°ì»à°ìÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢ÉÙÅÄÏ¡¤¬2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿8µåÌÜ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Ë°ÂÂÇ¤Ç¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤òÃ£À®¡£
¡¡Ê¡Î±»á¤ÏÁýÅÄÎ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤À¤±¸Î¾ã¼Ô¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤Æ¼ÂºÝ¤Ë·ë²Ì¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬1¿Í¤Ç¤â2¿Í¤Ç¤â¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼çÎÏ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÀïÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÊÄó¶¡¡áMBS¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë