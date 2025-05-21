ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡ÖÀäÂÐ¤ä¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¡¡¡ÈÄï¡É¤È¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¥Õ¥¡¥óÇú¾Ð¡ÖËÜÅö¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¾Ð¡×
ÂçÃ«¤ÏºòÇ¯¤ÎWS¸å¤Ë¡È¥é¥¤¥ª¥ó¥¤¥¸¥ê¡É
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 4¡¼3 D¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë±äÄ¹10²ó¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï¾¡ÍøÅê¼ê¤³¤½¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢7²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢9Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£»î¹ç¸å¤ËÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡È¥é¥¤¥ª¥ó¥¤¥¸¥ê¡É¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖÀäÂÐÂçÃ«¤¯¤ó¥¤¥¸¤ë¤ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¤Ê¤É¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï3²ó¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥ÈÅêµå¤òÈäÏª¡£4²ó¤Ë»Íµå¤ò½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢6²ó¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¡£7²ó¤Ë½é°ÂÂÇ¤òµö¤·¡¢2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¥ß¥¹¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ÆÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å9²ó¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1-3¤Î±äÄ¹10²ó¤ËÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥Þ¥ó¥·¡¼¤Îµ¾Èô¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤Ç·ãÆ®¤¬·èÃå¤·¤¿¡£¶½Ê³¤ÎÍ¾±¤Îä¤á¤ä¤é¤ÌÃæ¡¢ÂçÃ«¤Ï»î¹ç½ªÎ»¤«¤éÌó1»þ´Ö¸å¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºµ¡Ç½¤ò¡ÈÏ¢Åê¡É¤·¤Æ¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ò¾Î¤¨¤ë°úÍÑÅê¹Æ¸å¤Ï¡È»³ËÜº×¤ê¡É¤À¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¸ø¼°¤Ê¤É¤Î»³ËÜ¤ÎÅê¹Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢7²ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÍÞ¤¨¤¿»³ËÜ¤Î´é¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤Á¤ã¤Ã¤«¤ê¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¸ý¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏºòÇ¯10·î26Æü¡ÊÆ±27Æü¡Ë¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¸å¡¢¹¥Åê¤·¤¿»³ËÜ¤¬Íº¶«¤Ó¤ò¤¢¤²¤ëÉ½¾ð¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢¸ý¤òÂç¤¤¯³«¤±¤ë»Ò¤É¤â¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¼Ì¿¿¤È¡ÈÈæ³Ó²èÁü¡É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Ìó7¤«·î¤Ö¤ê¤Î¥¤¥¸¥ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤Û¤ó¤ÈËè²ó¤ä¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤³¤Î2¿Í¾Ð¡×¡Ö¤Þ¤¿Í³¿¤¯¤ó¤È»Ò¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¼Ì¿¿¾Ð¡×¡Ö¤â¤Ï¤äÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î¼Ì¿¿¡×¡Ö»³ËÜÍ³¿¤ò¥¤¥¸¤ê¤Þ¤¯¤ëÂçÃ«¥»¥ó¥Ñ¥¤¡×¡ÖËÜÅö¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¾Ð¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»÷¤Æ¤ë¤è¤Ê¡Á¾Ð¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¤¥¸¤ë¤Ê¤¢¤Ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¤Æ¤ë¡ª¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤Ê¤ÉÇú¾Ð¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë