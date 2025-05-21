¡Úµð¿Í¡Û£´²ó¤Ë°ìµó£´ÆÀÅÀ¤ÎÌÔ¹¶¤ÇÏ¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¡ªÀõÌîæÆ¸ã¤Ï¹Ã»Ò±à½éÂÇÅÀ¡¢°æ¾å²¹Âç¤Ïº£µ¨£³¾¡ÌÜ
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À£´¡¼£µµð¿Í¡Ê£²£±Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£´²ó¤Ë£µ°ÂÂÇ£´ÆÀÅÀ¤ÈÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Ï¢ÇÔ¤ò£²¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£Å¨ÃÏ¤Ç¤ÎÏ¢ÇÔ¤â£µ¤Ç»ß¤á¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿°æ¾å¤Ï£¶²ó£¶°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤òºî¤êº£µ¨£³¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎÁýÅÄÎ¦¤¬º¸Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤â¸åÂ³¤¬ÅÝ¤ì¤ÆÌµÆÀÅÀ¡££²²ó¤â£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¹¥µ¡¤òºî¤Ã¤¿¤¬ÆÀÅÀ¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¡¢£³²ó¤â£±»à¤«¤éÌçÏÆ¤ÈµÈÀî¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤¿¤¬¥Û¡¼¥à¤ËÊÖ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Î¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Î£´²ó¡£ÀèÆ¬¤ÎÃæ»³¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯¹ÃÈå¤¬º¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¹¥µ¡¤òºî¤Ã¤¿¡£Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÀõÌî¤¬Áê¼êÀèÈ¯¡¦¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤ÎÅê¤¸¤¿ÊÑ²½µå¤òº¸ÍãÀþ±è¤¤¤ØÃÆ¤ÊÖ¤·¤Æ¥Á¡¼¥à£²£¸¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ö¤ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤È¤Ê¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£¤³¤³¤Ç¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤¬¹ßÈÄ¤·¡¢£²ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÉÙÅÄ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤ÎÂÇÀÊ¤Ç£±»à»°ÎÝ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÍ·¥´¥í¤òÊü¤Á¤½¤Î´Ö¤Ë»°Áö¤ÎÀõÌî¤¬¥Û¡¼¥à¤Ë·ãÁö¡£Í··â¤ÎÌÚÏ²¤¬ËÜÎÝ¤ØÁ÷µå¤·¡¢¥¢¥¦¥È¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¤¬ÀõÌî¤ÏÏÓ¤ò¹¤²¤Æ¥»¡¼¥Õ¤È¼çÄ¥¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤â¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÍ×µá¤¹¤ë¤ÈÈ½Äê¤¬Ê¤¤ê£²ÅÀÌÜ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª£±»à°ìÎÝ¤Ç¤ÏÁýÅÄÎ¦¤¬º¸Á°ÂÇ¡¢ÌçÏÆ¤âÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ä¤ÈÂ³¤¯µÈÀî¤¬±¦Á°¤ØÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤µ¤é¤Ë£³ÅÀÌÜ¤òÄÉ²Ã¡££±»àËþÎÝ¤Ç£´ÈÖ¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ËÂÇÀÊ¤¬²ó¤ë¤ÈÆó¥´¥í¤Î´Ö¤Ë»°Áö¤ÎÁýÅÄÎ¦¤¬ËÜÎÝ¤Øµ¢´Ô¡£¤³¤Î²ó£µ°ÂÂÇ¤Ç£´ÆÀÅÀ¤Èºå¿À¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡£µ²ó¤â£±»à¤«¤éÃæ»³¤¬Í··â¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£Â³¤¯¹ÃÈå¤â»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¤¿¤¬ÆÀÅÀ¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££³ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¶²ó¤Ë¤Ï£²»à¤«¤éµÈÀî¤¬»Íµå¤òÁª¤Ö¤È¡¢Â³¤¯¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬º¸Ãæ´Ö¤ØÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Áµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡£·²ó¤Ï£±»à¤«¤é¹ÃÈå¤¬½ÐÎÝ¤¹¤ë¤âÌµÆÀÅÀ¡££µ¡Ý£´¤Î£¸²ó¤Ï£²»à¤«¤éµÈÀî¤È¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬Ï¢Â³¤Ç»Íµå¤òÁª¤ó¤À¤¬ÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¼ãÎÓ¤¬»°Èô¤ËÅÝ¤ì¤¿¡££¹²ó¤Ï£²»à¤«¤éÀõÌî¤¬ÌÚÏ²¤Î°Á÷µå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤â¡¢ÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ÆÆÍ¤Êü¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤Ï¡¢°æ¾å¤¬½é²óÀèÆ¬¤Î¶áËÜ¤Ë±¦Á°ÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤â¡¢¸åÂ³¤òÃÇ¤ÁÌµ¼ºÅÀ¡££²²ó¤â£³¼ÔËÞÂà¤È°ÂÄê¤·¤¿Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡££³²ó¤ÏÀèÆ¬¤ÎÌÚÏ²¡¢¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤«¤éÏ¢Â³¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤ë¤È¡¢¶áËÜ¤òÅê¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¤ÆÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£´²ó¡¢ÂÇÀþ¤ÏÂÇ¼Ô£¹¿Í¤Ç£µ°ÂÂÇ£´ÆÀÅÀ¤ÈÌÔ¹¶¡£±ç¸î¤ò¼õ¤±¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢£±»à¤«¤é¿¹²¼¤Ëº¸Á°ÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢Â³¤¯º´Æ£µ±¤Ë¤ÏÃæ·ø¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¤ÏÂç»³¤Ë»°Í·´Ö¤òÈ´¤±¤ëÅ¬»þÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ£±ÅÀ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤òÃÇ¤ÁºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡£µ²ó¤â£³¼ÔËÞÂà¡££¶²ó¤Ï£²»à¤«¤éº´Æ£µ±¤Ë±¦ÍãÀþ±è¤¤¤ØÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢Â³¤¯Âç»³¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¤¿¤¬£±ÅÀ¤ÇÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡££·²ó¤ÎÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÂç¾ë¤¬ÂåÂÇ¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Æ¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡£·²ó¤«¤é¤ÏÃæÀî¤¬ÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬¤ÎÇßÌî¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤È¡¢Â³¤¯ÌÚÏ²¤Ë±¦±Û¤¨¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¼ºÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£²»à°ìÎÝ¤Ç¤ÏÃæÌî¤ÎÅ¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç£±ÅÀº¹¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤ÆÅÄÃæ±Í¤Ë·ÑÅê¤·¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤òÍÞ¤¨¤ÆÆ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡£¸²ó¤ÏÂçÀª¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡££±»à¤«¤éÂç»³¤Ëº¸Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢Â³¤¯Á°Àî¤òÍ·Èô¡¢ÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿»å¸¶¤¬±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Á£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤òºî¤Ã¤¿¡£Â³¤¯ÌÚÏ²¤Ï¥«¥¦¥ó¥È£²¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¿½¹ð·É±ó¤·¡¢ËþÎÝ¤Ë¤¹¤ë¤ÈÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÆïËÜ¤ò±¦Èô¤ËÍÞ¤¨¤ÆÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¹²ó¤Ë¤Ï¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬ÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬¤Î¶áËÜ¤òÅê¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¤ë¤ÈÃæÌî¡¢¿¹²¼¤òÏ¢Â³¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤ê»î¹ç¤òÄù¤á¤¿¡£