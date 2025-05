ビールサーバーから注ぐ新感覚チャイが絶品！ 「SMITH TEAMAKER」が横浜に2号店をオープン

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は新たなティー体験ができる、アメリカ発ティーメーカーの2号店です。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

SMITH TEAMAKER YOKOHAMA(SHOP & CAFE)(神奈川・横浜)

2階の入り口からすぐの場所

2024年に渋谷にオープンした人気店「SMITH TEAMAKER SHIBUYA TASTING ROOM (SHOP & CAFE)」が、ニュウマン横浜2階に2号店「SMITH TEAMAKER YOKOHAMA (SHOP & CAFE)」をオープン。

右手前・イートイン限定の「ティーフライト」2,200円や左奥・「マサラ チャイ ラテ」(890円)

ショップでは専門スタッフが茶葉について教えてくれ、求めているティーを提案してくれます。カフェではブランドの原点であるチャイや、チャイを使ったオリジナルのフードを味わえるので、お買い物の合間に寄るのもおすすめです。

レンガのメインカウンター

店内に入ると“店舗の顔”となっているグリーンのレンガが迎えてくれます。赤レンガ倉庫のレンガと同じ愛知県三州地域で採取された土を使用し、オリジナルのレンガを製作したそう。レンガ特有の温もりはそのままに、ブランドカラーを取り入れたグリーンは綺麗で目を引きます。

「チーズケーキ with マサラ チャイ クリーム」880円

カフェメニューは、スチームミルクがスパイスを引き立てる「マサラ チャイ ラテ」(横浜店先行販売)や、スパイスの風味が豊かで贅沢な口どけの「チーズケーキ with マサラ チャイ クリーム」(横浜店限定・数量限定)、「グラノーラ +グリークヨーグルト with マサラ チャイ シロップ」(横浜店先行販売)などチャイを存分に楽しめるラインアップです。

「グラノーラ +グリークヨーグルト with マサラ チャイ シロップ」990円

また、クラフトビールのサーバーを使用した、新感覚のティーメニュー「ナイトロ チャイ」(910円)も登場。窒素を注入することで、きめ細かな泡立ちを感じられ、ミルクを使用していないのにクリーミーな口当たりの不思議なドリンクです。滑らかな質感で茶葉の香りや風味が引き立っています。

ティーの新たな表情を引き出す「ナイトロ チャイ」

上質なティータイムや新たなティー体験ができる「SMITH TEAMAKER YOKOHAMA (SHOP & CAFE)」。横浜に訪れた際は、ぜひ立ち寄ってみてください。

食べログレビュアーのコメント

後味すっきりのアイスティーやチーズケーキ with マサラ チャイ クリーム 出典:_meowさん

『◎頼んだもの

チーズケーキ

No. 46 エクセプショナル アイスティー

No. 55 ロード ベルガモット

No. 46は、他に類を見ない爽やかなアイスティーで、ドライアプリコットやオレンジピールのフルーティーな香りを感じました。後味もすっきりしていてこれからの暑い夏にぴったりです。No. 55は、オーソドックスなアールグレイよりも香りが穏やかで、旨みの強さを感じられます。

チーズケーキは、普通のチーズケーキもより少し硬さがあり、ムースのような食べ心地でした。口当たりはなめらかで甘さもちょうどよかったです。下にはココアビスケットのクランブルが敷き詰められていて、チーズケーキと合わせて食べるとおいしかったです。またリピートして、いろんな紅茶を楽しみたいです』(_meowさん)

チーズケーキ with マサラ チャイ クリームとナイトロ チャイ 出典:ねむこzzzさん

『横浜店限定のチーズケーキと横浜店先行のチャイを。

ビールサーバーから注がれるので

ふわふわと黒ビールを思わせる

なんだか新しい体験

チーズケーキは濃厚でなめらか

ココアビスケットがいいアクセント』(ねむこzzzさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆SMITH TEAMAKER YOKOHAMA住所 : 神奈川県横浜市西区南幸1-1-1 ニュウマン横浜 2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

写真:お店から

文:食べログマガジン編集部

The post ビールサーバーから注ぐ新感覚チャイが絶品! 「SMITH TEAMAKER」が横浜に2号店をオープン first appeared on 食べログマガジン.