¿æÈÓ´ï¤Î³°Â¦¤¬¤ä¤¿¤éÇ®¤¯¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¸Î¾ã¡© »ÈÍÑ¤ò¤ä¤á¤ë¤Ù¤¡© ¡ÚÀìÌç²È¤¬²òÀâ¡Û
¿æÈÓ´ï¤ò»ÈÍÑÃæ¡¢¤ä¤¿¤é¤È³°Â¦¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢¸¶°ø¤Ï²¿¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖAll About¡×¥¬¥¤¥É¤Ç¡¢²ÈÅÅ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¡¢¿·Ê¹¡¢»¨»ï¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¤¹¤ë°ÂÂ¢Ì÷»Ö¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Êº£²ó¤Î¼ÁÌä¡Ë
¿æÈÓ´ï¤Î³°Â¦¤¬¤ä¤¿¤éÇ®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ã¤ÆÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ê²óÅú¡Ë
¿æÈÓ»þ¤äÊÝ²¹»þ¤Ë¤Ï¿æÈÓ´ï¤Î³°Â¦¤âÇ®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç®²á¤®¤ë¾ì¹ç¤Ï¸Î¾ã¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢°Ê²¼¤Ç¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉ½¡Û¿æÈÓ´ï¤Ï²¿Ç¯¤ÇÇã¤¤ÂØ¤¨¡© ²ÈÅÅ¤Î¼÷Ì¿°ìÍ÷
¿æÈÓ¹©Äø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿æÈÓ´ï¤ÏÆâÉô¤Î¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ²¹ÅÙ¤ò¾å¾º¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºÝ¡¢¿æÈÓ´ï¤Î³°Â¦¤âÇ®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüÎ©À½ºî½ê¤Ç¤Ï¡¢ËÜÂÎÉ½ÌÌ¤Î²¹ÅÙ¤Ï¡Ö¤Õ¤¿¾åÌÌ¤Ç¤ª¤è¤½55¡î°Ê²¼¡¢Â¦ÌÌ¤Ç¤ª¤è¤½50¡î°Ê²¼¤Ç¡¢µ¨Àá¤äÊÝ²¹¾õÂÖ¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿æÈÓÃæ¤Ï¡¢³°Â¦¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤·¡¢ÊÝ²¹µ¡Ç½¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤â¡¢Ç®¤¬³°Â¦¤ËÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Â¿¾¯¤ÎÇ®¤µ¤ÏÀµ¾ï¤ÊÆ°ºî¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÅö¤Æ¤Æ¾¯¤·Ç®¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Àµ¾ï¤È¹Í¤¨¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÇ®¤µ¤ä¡¢°Û¾ï¤Ë¹â²¹¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¿æÈÓ´ï¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢¿æÈÓ´ï¤ÏÆâÉô¤ÎÇ®¤òÆ¨¤¬¤¹¤¿¤á¤ÎÄÌµ¤¸ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Û¥³¥ê¤ä±ø¤ì¤Î±Æ¶Á¤ÇÄÌµ¤À¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢²áÇ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤ÈÇ®¤¬È¯À¸¤·Â³¤±¡¢²ÐºÒ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ä¡¢¤Û¤«¤ÎÆâÉôÉôÉÊ¤Ë¤â¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë»ÈÍÑ¤òÃæ»ß¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§±ì¤ä¾Ç¤²½
»ÈÍÑÃæ¤Ë±ì¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢¾Ç¤²¤¿½¤¤¤¬¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆâÉôÇÛÀþ¤¬¥·¥ç¡¼¥È¤·¤Æ¾Ç¤²¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤ÏÄ¾¤Á¤ËÅÅ¸»¤òÀÚ¤ê¡¢°ÂÁ´¤Ë½èÍý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¿åÏ³¤ì¤äÊÑ·Á
¿åÏ³¤ì¤ä¡¢³°Â¦¤ÎÉôÊ¬¤¬ÊÑ·Á¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆâÉôÉôÉÊ¤¬¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»ÈÍÑ¤òÃæ»ß¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§Äê´üÅª¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹
Æâ³ø¤äÆâ¤Ö¤¿¤ÏËè²óÀö¾ô¤·¡¢ÄÌµ¤¸ý¼þÊÕ¤Î¥Û¥³¥ê¤ä±ø¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁÝ½ü¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÃí°Õ»ö¹à¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆÉ¤ß¡¢Å¬ÀÚ¤Ê»ÈÍÑË¡¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§°Û¾ï¤òÁá´üÈ¯¸«¤·¤ÆÂÐ½è
»ÈÍÑÃæ¤Ë°Û¾ï¤ò´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë»ÈÍÑ¤òÃæÃÇ¤·¡¢ÅÀ¸¡¤ä½¤Íý¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿æÈÓ´ï¤Î³°Â¦¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï°ìÄê¤Þ¤ÇµöÍÆ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÇ®¤µ¤ä°Û¾ï¤Ê¾É¾õ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î»ÈÍÑ¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£°Û¾ï¤òÁá´ü¤Ë»¡ÃÎ¤·¡¢°ÂÁ´¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ä¹»ý¤Á¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÈó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§°ÂÂ¢ Ì÷»Ö
¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦IT·Ï½ÐÈÇ¼Ò¤ÇÊÔ½¸µ¼Ô¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¡£µ»ö¼¹É®¤Î¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¡¢¿·Ê¹¡¢»¨»ï¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¡£¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î²ÈÅÅ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¹½À®¤Ê¤É¤â¼ê³Ý¤±¤ë¡£
(Ê¸:°ÂÂ¢ Ì÷»Ö)
¡ÖAll About¡×¥¬¥¤¥É¤Ç¡¢²ÈÅÅ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¡¢¿·Ê¹¡¢»¨»ï¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¤¹¤ë°ÂÂ¢Ì÷»Ö¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Êº£²ó¤Î¼ÁÌä¡Ë
¿æÈÓ´ï¤Î³°Â¦¤¬¤ä¤¿¤éÇ®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ã¤ÆÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ê²óÅú¡Ë
¿æÈÓ»þ¤äÊÝ²¹»þ¤Ë¤Ï¿æÈÓ´ï¤Î³°Â¦¤âÇ®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç®²á¤®¤ë¾ì¹ç¤Ï¸Î¾ã¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉ½¡Û¿æÈÓ´ï¤Ï²¿Ç¯¤ÇÇã¤¤ÂØ¤¨¡© ²ÈÅÅ¤Î¼÷Ì¿°ìÍ÷
Ç®²á¤®¤ë¾ì¹ç¤Ï¸Î¾ã¤Î²ÄÇ½À¤â¿æÈÓ´ï¤ÏÆâÉô¤Ç²ÃÇ®¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢³°Â¦¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¼«Á³¤Ê¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï°Û¾ï»öÂÖ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿æÈÓ¹©Äø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿æÈÓ´ï¤ÏÆâÉô¤Î¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ²¹ÅÙ¤ò¾å¾º¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºÝ¡¢¿æÈÓ´ï¤Î³°Â¦¤âÇ®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüÎ©À½ºî½ê¤Ç¤Ï¡¢ËÜÂÎÉ½ÌÌ¤Î²¹ÅÙ¤Ï¡Ö¤Õ¤¿¾åÌÌ¤Ç¤ª¤è¤½55¡î°Ê²¼¡¢Â¦ÌÌ¤Ç¤ª¤è¤½50¡î°Ê²¼¤Ç¡¢µ¨Àá¤äÊÝ²¹¾õÂÖ¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿æÈÓÃæ¤Ï¡¢³°Â¦¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤·¡¢ÊÝ²¹µ¡Ç½¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤â¡¢Ç®¤¬³°Â¦¤ËÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Â¿¾¯¤ÎÇ®¤µ¤ÏÀµ¾ï¤ÊÆ°ºî¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÅö¤Æ¤Æ¾¯¤·Ç®¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Àµ¾ï¤È¹Í¤¨¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÇ®¤µ¤ä¡¢°Û¾ï¤Ë¹â²¹¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¿æÈÓ´ï¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢¿æÈÓ´ï¤ÏÆâÉô¤ÎÇ®¤òÆ¨¤¬¤¹¤¿¤á¤ÎÄÌµ¤¸ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Û¥³¥ê¤ä±ø¤ì¤Î±Æ¶Á¤ÇÄÌµ¤À¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢²áÇ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤ÈÇ®¤¬È¯À¸¤·Â³¤±¡¢²ÐºÒ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ä¡¢¤Û¤«¤ÎÆâÉôÉôÉÊ¤Ë¤â¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë»ÈÍÑ¤òÃæ»ß¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿æÈÓ´ï¤Î»ÈÍÑ¤ò¤ä¤á¤ë¤Ù¤¾õÂÖ¤Ï¡©¿æÈÓ´ï¤Î»ÈÍÑ¤òÂ¨ºÂ¤Ë¤ä¤á¤ë¤Ù¤¾õÂÖ¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§±ì¤ä¾Ç¤²½
»ÈÍÑÃæ¤Ë±ì¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢¾Ç¤²¤¿½¤¤¤¬¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆâÉôÇÛÀþ¤¬¥·¥ç¡¼¥È¤·¤Æ¾Ç¤²¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤ÏÄ¾¤Á¤ËÅÅ¸»¤òÀÚ¤ê¡¢°ÂÁ´¤Ë½èÍý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¿åÏ³¤ì¤äÊÑ·Á
¿åÏ³¤ì¤ä¡¢³°Â¦¤ÎÉôÊ¬¤¬ÊÑ·Á¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆâÉôÉôÉÊ¤¬¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»ÈÍÑ¤òÃæ»ß¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿æÈÓ´ï¤ò°ÂÁ´¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¡©¿æÈÓ´ï¤ò°ÂÁ´¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¢§Äê´üÅª¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹
Æâ³ø¤äÆâ¤Ö¤¿¤ÏËè²óÀö¾ô¤·¡¢ÄÌµ¤¸ý¼þÊÕ¤Î¥Û¥³¥ê¤ä±ø¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁÝ½ü¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÃí°Õ»ö¹à¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆÉ¤ß¡¢Å¬ÀÚ¤Ê»ÈÍÑË¡¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§°Û¾ï¤òÁá´üÈ¯¸«¤·¤ÆÂÐ½è
»ÈÍÑÃæ¤Ë°Û¾ï¤ò´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë»ÈÍÑ¤òÃæÃÇ¤·¡¢ÅÀ¸¡¤ä½¤Íý¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿æÈÓ´ï¤Î³°Â¦¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï°ìÄê¤Þ¤ÇµöÍÆ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÇ®¤µ¤ä°Û¾ï¤Ê¾É¾õ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î»ÈÍÑ¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£°Û¾ï¤òÁá´ü¤Ë»¡ÃÎ¤·¡¢°ÂÁ´¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ä¹»ý¤Á¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÈó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§°ÂÂ¢ Ì÷»Ö
¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦IT·Ï½ÐÈÇ¼Ò¤ÇÊÔ½¸µ¼Ô¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¡£µ»ö¼¹É®¤Î¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¡¢¿·Ê¹¡¢»¨»ï¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¡£¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î²ÈÅÅ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¹½À®¤Ê¤É¤â¼ê³Ý¤±¤ë¡£
(Ê¸:°ÂÂ¢ Ì÷»Ö)