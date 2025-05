2025年6月13日からウェスティン ホテル 横浜と 鎌倉 紅谷、ピエール・エルメ・パリの3社が コラボレーション したアフタヌーンティーがスタート。 メディア 向けの試食会に参加させていただいたので、その驚きの内容を紹介します(画像は全て筆者撮影)。今回の3社コラボのきっかけとなったのは、2023年9月に伊勢丹新宿店の新宿出店90周年の特別企画で、 鎌倉 紅谷が「イスパハン クルミッ子」を、ピエール・エルメ・パリが「マカロン クルミッ子」をそれぞれ開発・販売したことでしょう。

開業3周年記念で3社がコラボした、ぜいたくな内容

コラボ&看板スイーツを一度に!

初夏にふさわしいセイボリーも

土日祝限定! ひんやりキャラメルスイーツ

お土産付きプランやナイトアフタヌーンティーも

「イスパハン」は、ピエール・エルメ・パリの代表作であるマカロン生地を使った生ケーキ。バラとライチとフランボワーズ、3つの華やかなハーモニーが楽しめます。その要素を取り入れたのが 鎌倉 紅谷の「イスパハン クルミッ子」です。一方、ピエール・エルメ・パリの「マカロン クルミッ子」は、 鎌倉 紅谷の看板スイーツ「クルミッ子」のクルミとキャラメルの味わいを閉じ込めたマカロンです。この両社のコラボスイーツは好評を博し、2024年8月にも期間限定で再販されました。筆者も再販を願った1人。それほどまでに心に深く刻まれたコラボスイーツでした。2024年4月には、 鎌倉 紅谷とウェスティン ホテル 横浜が コラボレーション し、「和のアフタヌーンティー withクルミッ子」を提供。こちらもたいへんな人気で、期間を2カ月も延長したほど。そして今回の「アフタヌーンティー with 鎌倉 紅谷 & ピエール・エルメ・パリ」は、2つのコラボが重なり、ウェスティン ホテル 横浜、 鎌倉 紅谷、ピエール・エルメ・パリの3社が コラボレーション 伝説の「イスパハン クルミッ子」「マカロン クルミッ子」はもちろん、ウェスティン ホテル 横浜のシェフによる3社の要素を取り入れたスイーツ、そしてセイボリーが味わえるという何ともぜいたくな内容となっています。「アフタヌーンティー with 鎌倉 紅谷 & ピエール・エルメ・パリ」は、スイーツ5品とセイボリー4品、スコーン2種とウェルカム ドリンク がセットになっています。上段のスイーツは、「マカロン クルミッ子」「イスパハン クルミッ子」が再び味わえるだけでなく、その原点となった「イスパハン」「クルミッ子」も同時に味わえるという、またとない機会。口の中が「イスパハン」のバラの 香り でいっぱいに。加えて、ウェスティン ホテル 横浜エグゼクティブペストリーシェフの白山隆浩さんによる、ホワイトローズティーのジュレとショコラクリームに国産マンゴーを添えたグラススイーツをラインアップしています。爽やかな味わいで口の中がすっきりとします。下段のセイボリーは、「アボカドとブラータチーズ」「赤ワインとオレンジのゼリー クルミのキャラメリゼ」「牛肉とピクルスのタルタル 山葵クリーム キャビア」「湘南トマトのガスパッチョ」の4品で、初夏にふさわしい爽やかな味わい、スイーツに合わせたカラフルな構成となっています。スコーンは、ピエール・エルメ・パリによる「スコーン アンフィニマン ショコラ」と、神奈川県足柄産の 抹茶 を使った ホテル オリジナルスコーンの2種。クルミッ子キャラメルとマスカルポーネ、白桃ジャム、ハチミツをつけていただきます。パサパサすることなく、どのソースをつけてもマッチしました。さらに土日祝限定で、 鎌倉 紅谷のキャラメルソースとピエール・エルメ・パリのカラメルアイスを合わせた「クープ グラッセ カラメル」が付きます。まろやかでコク深い、ソースとアイスと飴細工、3種のキャラメルの味と食感を味わえる、スペシャルなスイーツです。 ドリンク は、 アメリカ ・ロサンゼルス発のオーガニックティー「アートオブティー」の 香り 高い 紅茶 (16種類)やコーヒーを、70分間、飲み替え自由で提供します。「アートオブティー」の中には、同 ホテル オリジナルブレンド「ホワイトローズ」もラインアップ!「アフタヌーンティー with 鎌倉 紅谷 & ピエール・エルメ・パリ」は、 ホテル 最上階である23階に位置する「ロビーラウンジ」で、6月13日〜9月15日まで楽しめます。時間は、3部制(11:30〜13:10、13:45〜15:25、16:00〜17:40)で、各100分( ドリンク L.O.70分)。価格は、平日9000円、土日祝9800円です(いずれも税・サービス料込)。8月1日からは、一部メニューが変わる予定です。この特別な コラボレーション を自宅でも楽しめるよう、アフタヌーンティーに 鎌倉 紅谷イスパハン クルミミの お土産 が付いたプラン(+1150円)、アフタヌーンティーとピエール・エルメ・パリのマカロン6個詰合わせの お土産 付きプラン(+3100円)も用意されていますので、お見逃しなく。また、18:00以降は、「アフタヌーンティー with 鎌倉 紅谷 & ピエール・エルメ・パリ」のスイーツと、お酒に合わせた軽やかなセイボリーを組み合わせた、アペリティーボスタイルのプランが登場。夕焼けや夜景を眺めながら、3社のコラボが楽しめます。いずれも公式Webサイト(TableCheck)にて予約受付がスタートしています。1日の提供数に限りがありますので、予約はお早めにどうぞ。1名から受け付けていますので、自分へのご褒美にいかがでしょうか。