¡Ö¤½¤³¤Ï¼ý³Ï¤Ç¤¹¤Í¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤âº£µ¨½éÀèÈ¯¤Ç5²ó1¼ºÅÀ¤Î¾¾ËÜÀ²¤ò¹âÉ¾²Á¡¡¡ÖÂç»³¤â·Ð¸³¤Ë¤·¤Æ¼¡¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×
¡¡¢¡ÆüËÜ¥Ï¥à2¡ß¡½1¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê21Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ïº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤ÇÏ¢¾¡¤¬3¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤¬4°ÂÂÇ1ÆÀÅÀ¤ÈÊ³¤ï¤º¡¢ºÆ¤Ó¾¡Î¨5³ä¤ËµÕÌá¤ê¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¾¾ËÜÀ²¤¬5²ó1¼ºÅÀ¡£6²ó°Ê¹ß¤Ï·ÑÅêºö¤Ë½Ð¤¿¤¬¡¢9²ó¤Ë5ÈÖ¼ê¤ÎÂç»³Î¿¤¬¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡£¡Ê·ÑÅêºö¤â¡ËÍ½ÄêÄÌ¤ê¡£Âç»³¤â¡Ê¤³¤ì¤ò¡Ë·Ð¸³¤Ë¤·¤Æ¡¢¼¡¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¡Ê¾¾ËÜ¡ËÀ²¤â½éÀèÈ¯¤Ç5²ó1¼ºÅÀ¡£¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥×¥é¥óÄÌ¤ê¡£¤½¤³¤Ï¼ý³Ï¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¾¾ËÜÀ²¤Ïµå¿ô¤ä¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¥×¥é¥óÄÌ¤ê¤Î¸òÂå¤À¤Ã¤¿¡£¼¡²ó¤ÎÀèÈ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡£6ÈÖ¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£