¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¡¦GLAY¡¢¡ØHOWEVER¡Ù¤¬¥Ð¥ó¥É½é¤ÎÎßÀÑºÆ⽣¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË
¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿GLAY¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ØHOWEVER¡Ù¤¬¡¢21ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ø¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É½é¤ÎÎßÀÑºÆ⽣¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1997Ç¯8·î¤ËCD¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢2016Ç¯¤Î1·î27Æü¤«¤éÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿GLAY¤Î¡ØHOWEVER¡Ù¡£½µ´ÖºÆÀ¸¿ô55.5Ëü²ó¡Ê55Ëü5245²ó¡Ë¤òµÏ¿¤·¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï1²¯8.9Ëü²ó¡Ê1²¯8Ëü9436²ó¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦GLAY¤Ï¡¢1994Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2024¡Á25Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡ØGLAY EXPO¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò·Ç¤²¡¢µîÇ¯2·î¤Ë¤Ï»¥ËÚ¥É¡¼¥à¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦QUEEN¤È¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¡¢6·î¤Ë¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëºë¶Ì¸©¤Î¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç2Æü´Ö¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯Çä¤·¡¢5·î¤«¤é¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É30¼þÇ¯¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025/5/26ÉÕ¡Ë