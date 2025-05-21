¡ÚTravis Japan¡¦ÃæÂ¼³¤¿Í¡Û¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤â±Ç²è¡Ö¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡×¤ò´Õ¾Þ¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¹¤¹¤êµã¤¤·¤Æ´¶Æ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡¡±ÊÈøÍ®Çµ¤Ë²Î¤ò¶¦±é¤òË¾¤Þ¤ì¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç²Î¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
»³»û¹¨°ì¤µ¤ó¡¢±ÊÈøÍ®Çµ¤µ¤ó¡¢MOMONA¤µ¤ó¡ÊME:I¡Ë¡¢ÃæÂ¼³¤¿Í¤µ¤ó¡ÊTravis Japan¡Ë¤¬¡¢±Ç²è¡Ö¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡×¿áÂØÈÇ´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚTravis Japan¡¦ÃæÂ¼³¤¿Í¡Û¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤â±Ç²è¡Ö¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡×¤ò´Õ¾Þ¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¹¤¹¤êµã¤¤·¤Æ´¶Æ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡¡±ÊÈøÍ®Çµ¤Ë²Î¤ò¶¦±é¤òË¾¤Þ¤ì¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç²Î¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
2002Ç¯¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÌ¾ºî¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡×¤¬ÂÔË¾¤Î¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£»ö¸Î¤ÇÎ¾¿Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¥Ê¥Ë¤È¥ê¥í¤Î»ÐËå¤¬¡¢²ÈÂ²¤Î°¦¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Ë½¤ì¤óË·¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤È¡É²ÈÂ²¡á¥ª¥Ï¥Ê¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î±Ç²è¤Î´°À®¤ò¸«¤¿»³»û¤µ¤ó¤Ï¡É¼Â¼Ì²½¤è¤¯¤¾¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡ªÆÃ¤Ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤¬¤µ¤é¤Ë¥¥å¡¼¥È¤Ç¥â¥Õ¥â¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤Èµ¢¤ê¤Ï¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤òÊú¤¤·¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡É ¤È¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±ÊÈø¤µ¤ó¤Ï¡É´Ñ¤ëÁ°¤«¤éËÜÅö¤ËÀ¨¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ñ¤ëÁ°¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤Ç¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ï¥ï¥¯¥É¥¤Ç¡¢´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÊªÀ¨¤¯²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡É¤È¡¢Âç¿Í´éÉé¤±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈäÏª¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡É¥ª¥Ï¥Ê¡¢²ÈÂ²¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢º£¤âÀ¨¤¯¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Æ¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤Ç¡¢¥É¥¥É¥¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤ï¤¯¤É¤¡×¤Ç¤¹¡É¤È¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¹¤«¤ì¤¿MOMONA¤µ¤ó¤Ï¡ÉËÜÅö¤ËÅÐ¾ì¿ÍÊª£±¿Í£±¿Í¤Î¿Í´ÖÀ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²¹¤«¤µ¤âÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤Æ¿¼¤¯¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤Ç¤¹¡É¤ÈÊÖÅú¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï ¡É¥ª¥Ï¥Ê¤Îå«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ê¼«Ê¬¤¬¡Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤È¤¤Ë¡¢À¨¤¯¶¦´¶½ÐÍè¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡É¤ÈÏÃ¤·¡¢¡É¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤â´Ñ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±Ç²è¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¹¤¹¤êµã¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â´¶Æ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤â¤¦£±²ó´Ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡É ¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç±ÊÈø¤µ¤ó¤«¤é¶¦±é¼Ô¤ËÄ¾É®¤Î¼ê»æ¤âÆÉ¤Þ¤ì¡¢±ÊÈø¤µ¤ó¤«¤éTravis Japan¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤Î¥¨¥ó¥É¥½¥ó¥°(¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¡¦¥×¥ì¥¹¥ê¡¼¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖBurning Love¡×)¤ò°ì½ï¤Ë²Î¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡É¤¤¤Ä¤Ç¤â¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç²Î¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ó¤Ê¤éTravis JapanÁ´°÷Ï¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¡ª¡É¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢±ÊÈø¤µ¤ó¤Ï ¡ÉËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©À¨¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ªË»¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¶õ¤¤¤Æ¤ë»þ¤Ë¡É ¤È¡¢£¸ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Âç¿Í¤ÊÈ¯¸À¤Ç²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÄ¹Ã«ÀîÇ¦¤µ¤ó¡Ê¥·¥½¥ó¥Ì¡Ë¡¢»°¥ÄÌðÍºÆó¤µ¤ó¡¢ÅÏÊÕ¤¨¤ê¤µ¤ó¤âÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û