Êì¤Î¸ýÊÊ¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤ÏÉÏË³¤À¤«¤é¡×¤µ¤é¤ËÂç¹õÃì¤ÎÉã¤âÅÝ¤ì¤Æ¡Ä¡¿Åìµþ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¡¢À¸³èÊÝ¸îJK¤À¤Ã¤¿ÏÃ¡Ê2¡Ë
¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¹¤®¤ÆÍ§¿Í¤¬¥É¥ó°ú¤¡©ÉÏº¤¤ÈÆ®¤Ã¤¿»Ò¤É¤â»þÂå¤Î¤³¤È¡¿Åìµþ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¡¢À¸³èÊÝ¸îJK¤À¤Ã¤¿ÏÃ¡Ê1¡Ë
¤¿¤Ó½Å¤Ê¤ëÉã¿Æ¤ÎÉÂµ¤¡¢¤½¤·¤ÆÊì¿Æ¤âÎÅÍÜÃæ¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¡¢¹â¹»À¸»þÂå¤ËÀ¸³èÊÝ¸î¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¸Þ½½Íò¥¿¥Í¥³¤µ¤ó¡£4¿Í²ÈÂ²¤ÇÉ÷Ï¤¤Ê¤·2K¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¢ËèÆü¤Î¿©»ö¤Ë¤â»ö·ç¤¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤âËþÂ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿À¸³è¤òÂÇÇË¤·¤¿¤¤¤È¡¢¹â¹»À¸¤Ê¤¬¤é¤ËÌë¿¦¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò³Ð¸ç¤·¤¿¤³¤È¤â¡£
¤½¤ó¤Êº¤µç¾õÂÖ¤Î¸Þ½½Íò¤µ¤ó°ì²È¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤¬À¸³èÊÝ¸î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄêµÁ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö»ñ»º¤äÇ½ÎÏÅù¤¹¤Ù¤Æ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤â¤Ê¤ªÀ¸³è¤Ëº¤µç¤¹¤ëÊý¤ËÂÐ¤·¡¢º¤µç¤ÎÄøÅÙ¤Ë±þ¤¸¤ÆÉ¬Í×¤ÊÊÝ¸î¤ò¹Ô¤¤¡¢·ò¹¯¤ÇÊ¸²½Åª¤ÊºÇÄã¸ÂÅÙ¤ÎÀ¸³è¤òÊÝ¾ã¤·¡¢¤½¤Î¼«Î©¤ò½õÄ¹¤¹¤ëÀ©ÅÙ¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¥µ¥¤¥È¤è¤ê)¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¸Þ½½Íò¥¿¥Í¥³Ãø¤Î½ñÀÒ¡ØÅìµþ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¡¢À¸³èÊÝ¸îJK¤À¤Ã¤¿ÏÃ¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Éã¡¢ÅÝ¤ì¤ë
Ãø¡á¸Þ½½Íò¥¿¥Í¥³¡¿¡ØÅìµþ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¡¢À¸³èÊÝ¸îJK¤À¤Ã¤¿ÏÃ¡Ù