¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¤Ç¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥¹ÇúÈ¯¡¢»Ò¤É¤â´Þ¤à5¿Í»àË´¡¡À¯ÉÜ¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥É»Ù±ç¤Î¥Æ¥í¡×¤ÈÈóÆñ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¤Ç¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥¹¤¬ÇúÈ¯¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤ò´Þ¤à¾¯¤Ê¤¯¤È¤â5¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ñ¥­¥¹¥¿¥óÆîÀ¾Éô¥Ð¥ë¥Á¥¹¥¿¥ó½£¤Ç21Æü¡¢·³¤¬±¿±Ä¤¹¤ë³Ø¹»¤Î¥Ð¥¹¤¬ÇúÈ¯¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¡¢»Ò¤É¤â3¿Í¤ò´Þ¤à¾¯¤Ê¤¯¤È¤â5¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥Ð¥ë¥Á¥¹¥¿¥ó½£¤Ç¤Ï¡¢È¿À¯ÉÜ¤ÎÉðÁõÀªÎÏ¤Ë¤è¤ë¥Æ¥í¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥­¥¹¥¿¥óÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Î¹¶·â¤À¤È¤·¤ÆÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥¤¥ó¥É¤È¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¤Ï¡¢ÎÎÍ­¸¢¤òÁè¤¦¥«¥·¥ß¡¼¥ëÃÏÊý¤Ç4·î¤Ëµ¯¤­¤¿¥Æ¥í¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë·³»ö¾×ÆÍ¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢ÄäÀï¹ç°Õ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£