ºÇ²¼°Ì¡¦²£ÉÍFM¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎÅ¥¾Â7Ï¢ÇÔ¡Ä´îÅÄ¡ÈÌµ²óÅ¾¡É¥ß¥É¥ëÃÆ¤Ç4Àï¤Ö¤êÆÀÅÀ¤â¿À¸ÍMFÀð¸¶2¥¢¥·¥¹¥È¤Ë¶þ¤¹
[5.21 J1Âè13Àá±ä´üÊ¬ ²£ÉÍFM 1-2 ¿À¸Í Æü»º¥¹]
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Ï21Æü¡¢Âè13Àá±ä´üÊ¬¤ò¹Ô¤¤¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤¬¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë1-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à²£ÉÍFM¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¥ê¡¼¥°Àï7Ï¢ÇÔ¡£1»î¹ç¾Ã²½¤Î¾¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤¬¤éJ1»ÄÎ±·÷17°Ì¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï10¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Î¿À¸Í¤Ï2017¡Á21Ç¯¤Ë²£ÉÍFM¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿MFÀð¸¶µ®¹¨¤¬2¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÌöÆ°¤·¡¢Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤¬AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È(ACLE)¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿J1Âè13Àá¡£10»î¹ç¾¡¤Á¤Î¤Ê¤¤²£ÉÍFM¤ÏÁ°Àá¡¦µþÅÔÀï(¡ü0-3)¤«¤éÀèÈ¯3¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢DF¾¾¸¶·ò¡¢FW¿¢ÃæÄ«Æü¡¢FWµÜ»ÔÎ¼¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë¿À¸Í¤ÏÁ°Àá¡¦GÂçºåÀï(¢þ3-2)¤ÈÆ±¤¸11¿Í¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£[¥¹¥¿¥á¥ó&ÉÛ¿Ø]
¡¡»î¹ç¤Ï³«»Ï2Ê¬¡¢²£ÉÍFM¤¬Àè¤Ë·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¡£GKÈÓÁÒÂç¼ù¤Î¥Ñ¥ó¥È¥¥Ã¥¯¤¬ºÇ½ª¥é¥¤¥óÎ¢¤ËÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò³è¤«¤·¤¿µÜ»Ô¤¬º¸Â¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¡£¤À¤¬¡¢º¸¤Ë³°¤ì¤ë¡£°ìÊý¤Î¿À¸Í¤ÏÁ°È¾7Ê¬¡¢Àð¸¶¤ÎFK¤ËDF»³ÀîÅ¯»Ë¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤âÏÈ³°¡£¤µ¤é¤ËÆ±8Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ë³«¤¤¤¿MF°æ¼ê¸ýÍÛ²ð¤Î¥¯¥í¥¹¤òFW¥¨¥ê¥¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤â±¦¤Ë³°¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë²£ÉÍFM¤ÏÁ°È¾12Ê¬¡¢¥¦¥©¥ë¥·¥å¤¬¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢µÜ»Ô¤¬¤µ¤é¤Ë½Ä¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢¿¢Ãæ¤¬Áê¼êDF¤ò¤¤¤Ê¤·¤Æ±¦Â°ìÁ®¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏGKÁ°ÀîÂãÌé¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£Ä¾¸å¤Î±¦CK¤òFW¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤¬Æþ¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢³°¤Ø¡£DF±Ê¸Í¾¡Ìé¤¬¥Ü¥ì¡¼¤ÇÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÃ¡¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Á°È¾19Ê¬¡¢¿À¸Í¤¬»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£DFËÜÂ¿Í¦´î¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤òµ¯ÅÀ¤Ë¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Þ¤Ç¹¶¤á¹þ¤à¤È¡¢ÇÈ¾õ¹¶·â¤«¤éÀð¸¶¤¬¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤ÆÉâ¤µå¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤ò¥¨¥ê¥¤¬¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¹ª¤ß¤Ë¼ý¤á¤ë¤È¡¢¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤Ë·è¤á¤¿¡£²£ÉÍFM¤ÎÁª¼ê¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢±Ê¸Í¤¬¥é¥¤¥ó¤ò¾å¤²ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡È¿·â¤Ë½Ð¤¿¤¤²£ÉÍFM¤ÏÁ°È¾23Ê¬¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éºÆ»°ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¸¥µ¥¤¥ÉÎ¢¤òµÜ»Ô¤¬¤Þ¤¿¤â¹¶¤á¹þ¤ß¡¢¥¯¥í¥¹¤ò¿¢Ãæ¤¬¼ý¤á¤ë¤È¡¢Íî¤È¤·¤¿¥Ñ¥¹¤ËMF»³º¬Î¦¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¡£¤À¤¬¡¢ÏÈ¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Æ±25Ê¬¡¢²£ÉÍFM¤Ï¤Þ¤¿¤âº¸¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿µÜ»Ô¤¬±¦ÂÀ¤â¤â¤òÄË¤á¡¢¸òÂå¤òÍ×µá¡£Æ±27Ê¬¡¢MF°æ¾å·òÂÀ¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Á°È¾43Ê¬¡¢²£ÉÍFM¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£°æ¾å¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿±¦CK¤ò¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥¹¤Ç½Ð¤·¡¢DF²ÃÆ£Ï¡¤¬¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢¥´¡¼¥ë±¦¼Ð¤áÁ°Ìó25m¤Î°ÌÃÖ¤Ç¼õ¤±¤¿´îÅÄ¤¬±¦Â°ìÁ®¡£¹ë²÷¤ÊÌµ²óÅ¾¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£´îÅÄ¤Ï°ìºòÇ¯4·î29Æü¤ÎÌ¾¸Å²°Àï(¢¤1-1)°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆÀÅÀ¡£¤Þ¤¿²£ÉÍFM¤È¤·¤Æ¤â4·î20Æü¤Î±ºÏÂÀï(¡ü1-3)°ÊÍè4»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÆÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ1-1¤Ç¸åÈ¾¤Ø¡£¿À¸Í¤Ï¸åÈ¾³«»Ï»þ¡¢ËÜÂ¿¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆDF¹À¥Î¦ÅÍ¤ò±¦SB¤ËÅêÆþ¤·¡¢DF¼ò°æ¹âÆÁ¤¬º¸SB¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÆ±6Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÀð¸¶¤¬FK¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÇÂçÇ÷¤¬È¿±þ¡£´°àú¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£ÂçÇ÷¤ÏÁ°Àá¤Î2¥´¡¼¥ë¤ËÂ³¤¯Ï¢È¯¤Ç¡¢º£µ¨5ÆÀÅÀÌÜ¡£Àð¸¶¤Ï°ìµ¤¤Ë2¥¢¥·¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤â¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿²£ÉÍFM¤Ï¸åÈ¾9Ê¬¡¢»³º¬¤ÎÉâ¤µå¥Ñ¥¹¤Ë°æ¾å¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ³°¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¡¢¿À¸Í¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ìFW¥¸¥§¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¤Ë¤¢¤ï¤äPK¤È¤¤¤¦¥Ô¥ó¥Á¤òºî¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¿À¸Í¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ3¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Ï21Æü¡¢Âè13Àá±ä´üÊ¬¤ò¹Ô¤¤¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤¬¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë1-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à²£ÉÍFM¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¥ê¡¼¥°Àï7Ï¢ÇÔ¡£1»î¹ç¾Ã²½¤Î¾¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤¬¤éJ1»ÄÎ±·÷17°Ì¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï10¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Î¿À¸Í¤Ï2017¡Á21Ç¯¤Ë²£ÉÍFM¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿MFÀð¸¶µ®¹¨¤¬2¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÌöÆ°¤·¡¢Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤¬AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È(ACLE)¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿J1Âè13Àá¡£10»î¹ç¾¡¤Á¤Î¤Ê¤¤²£ÉÍFM¤ÏÁ°Àá¡¦µþÅÔÀï(¡ü0-3)¤«¤éÀèÈ¯3¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢DF¾¾¸¶·ò¡¢FW¿¢ÃæÄ«Æü¡¢FWµÜ»ÔÎ¼¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë¿À¸Í¤ÏÁ°Àá¡¦GÂçºåÀï(¢þ3-2)¤ÈÆ±¤¸11¿Í¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£[¥¹¥¿¥á¥ó&ÉÛ¿Ø]
¡¡ÂÐ¤¹¤ë²£ÉÍFM¤ÏÁ°È¾12Ê¬¡¢¥¦¥©¥ë¥·¥å¤¬¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢µÜ»Ô¤¬¤µ¤é¤Ë½Ä¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢¿¢Ãæ¤¬Áê¼êDF¤ò¤¤¤Ê¤·¤Æ±¦Â°ìÁ®¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏGKÁ°ÀîÂãÌé¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£Ä¾¸å¤Î±¦CK¤òFW¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤¬Æþ¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢³°¤Ø¡£DF±Ê¸Í¾¡Ìé¤¬¥Ü¥ì¡¼¤ÇÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÃ¡¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Á°È¾19Ê¬¡¢¿À¸Í¤¬»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£DFËÜÂ¿Í¦´î¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤òµ¯ÅÀ¤Ë¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Þ¤Ç¹¶¤á¹þ¤à¤È¡¢ÇÈ¾õ¹¶·â¤«¤éÀð¸¶¤¬¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤ÆÉâ¤µå¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤ò¥¨¥ê¥¤¬¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¹ª¤ß¤Ë¼ý¤á¤ë¤È¡¢¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤Ë·è¤á¤¿¡£²£ÉÍFM¤ÎÁª¼ê¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢±Ê¸Í¤¬¥é¥¤¥ó¤ò¾å¤²ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡È¿·â¤Ë½Ð¤¿¤¤²£ÉÍFM¤ÏÁ°È¾23Ê¬¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éºÆ»°ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¸¥µ¥¤¥ÉÎ¢¤òµÜ»Ô¤¬¤Þ¤¿¤â¹¶¤á¹þ¤ß¡¢¥¯¥í¥¹¤ò¿¢Ãæ¤¬¼ý¤á¤ë¤È¡¢Íî¤È¤·¤¿¥Ñ¥¹¤ËMF»³º¬Î¦¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¡£¤À¤¬¡¢ÏÈ¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Æ±25Ê¬¡¢²£ÉÍFM¤Ï¤Þ¤¿¤âº¸¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿µÜ»Ô¤¬±¦ÂÀ¤â¤â¤òÄË¤á¡¢¸òÂå¤òÍ×µá¡£Æ±27Ê¬¡¢MF°æ¾å·òÂÀ¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Á°È¾43Ê¬¡¢²£ÉÍFM¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£°æ¾å¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿±¦CK¤ò¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥¹¤Ç½Ð¤·¡¢DF²ÃÆ£Ï¡¤¬¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢¥´¡¼¥ë±¦¼Ð¤áÁ°Ìó25m¤Î°ÌÃÖ¤Ç¼õ¤±¤¿´îÅÄ¤¬±¦Â°ìÁ®¡£¹ë²÷¤ÊÌµ²óÅ¾¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£´îÅÄ¤Ï°ìºòÇ¯4·î29Æü¤ÎÌ¾¸Å²°Àï(¢¤1-1)°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆÀÅÀ¡£¤Þ¤¿²£ÉÍFM¤È¤·¤Æ¤â4·î20Æü¤Î±ºÏÂÀï(¡ü1-3)°ÊÍè4»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÆÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ1-1¤Ç¸åÈ¾¤Ø¡£¿À¸Í¤Ï¸åÈ¾³«»Ï»þ¡¢ËÜÂ¿¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆDF¹À¥Î¦ÅÍ¤ò±¦SB¤ËÅêÆþ¤·¡¢DF¼ò°æ¹âÆÁ¤¬º¸SB¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÆ±6Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÀð¸¶¤¬FK¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÇÂçÇ÷¤¬È¿±þ¡£´°àú¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£ÂçÇ÷¤ÏÁ°Àá¤Î2¥´¡¼¥ë¤ËÂ³¤¯Ï¢È¯¤Ç¡¢º£µ¨5ÆÀÅÀÌÜ¡£Àð¸¶¤Ï°ìµ¤¤Ë2¥¢¥·¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤â¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿²£ÉÍFM¤Ï¸åÈ¾9Ê¬¡¢»³º¬¤ÎÉâ¤µå¥Ñ¥¹¤Ë°æ¾å¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ³°¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¡¢¿À¸Í¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ìFW¥¸¥§¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¤Ë¤¢¤ï¤äPK¤È¤¤¤¦¥Ô¥ó¥Á¤òºî¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¿À¸Í¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ3¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)