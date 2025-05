5月14日にリリースされたFRUITS ZIPPERの3rdシングルCD『KawaiiってMagic』が、5月20日発表の「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。加えて、5月21日に発表された「Billboard JAPAN Hot 100」でも同作が1位にランクインし、グループ史上初となる2冠を達成した。表題曲「KawaiiってMagic」は、劇場アニメ『映画おしりたんてい スター・アンド・ムーン』の主題歌に起用されており、同日発表の「Billboard JAPAN アニメチャート(JAPAN Hot Animation)」でも1位を獲得することとなった。

これを記念し、同シングルに収録されている楽曲「かがみ」のライブ映像が公開された。映像は、2月22日にKアリーナ横浜で行われた<KAWAII LAB. 3rd Anniversary Special LIVE 〜わたし“たち”の一番かわいいところ〜>でのパフォーマンスを収録したもので、メンバーごとのソロカットをフィーチャーした“推し動画”として、それぞれの魅力を楽しむことができる。■FRUITS ZIPPER「かがみ」“推し動画”(2025.02.22 @Kアリーナ横浜)



▲月足天音



▲松本かれん



▲真中まな



▲早瀬ノエル



▲仲川瑠夏



▲鎮西寿々歌



▲櫻井優衣

3rdシングル『KawaiiってMagic』















発売日:2025年5月14日(水)購入リンク:https://lnk.to/FZ_3rdsingle配信リンク:https://kawaii-lab.lnk.to/Kawaii_The_Magic_EP【初回限定盤(KLF_10018)】価格:3,000円(税込)・CD+豪華フォトブック+推しジャケットA1.KawaiiってMagic2.かがみ3.Sugarless GiRL4.超めでたいソング〜こんなに幸せでいいのかな?〜(Live from <FRUITS ZIPPER 2nd ANNIVERSARY 超めでたいライブ〜NEW KAWAII〜>)【FRUITS ZIPPER盤(KLF_10019)】価格:1,800円(税込)・CD+推しジャケットB1.KawaiiってMagic2.かがみ3.NEW KAWAII(Live from <FRUITS ZIPPER 2nd ANNIVERSARY 超めでたいライブ〜NEW KAWAII〜>)【通常盤(KLF_10020)】価格:1,200円(税込)・CD Only1.KawaiiってMagic2.かがみ3.完璧主義で☆(Live from <FRUITS ZIPPER 2nd ANNIVERSARY 超めでたいライブ〜NEW KAWAII〜>)https://fruitszipper.asobisystem.com/news/detail/41434