¡ÖÄó¶¡¿ô¤ÇÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡×µÈÌî²ÈHD¤¬¥é¡¼¥á¥ó»ö¶È³ÈÂç¡¢ÍÌ¾´ë¶È¤âÂ¾¶È¼ï¤ØÅ¸³«¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Î¿Íµ¤Å¹¤Ë¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Î¤¢¤ª¤ê¤ò¥â¥í¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö°û¿©¥Á¥§¡¼¥ó¡×¤Ç¤¹¡£¤´¤Ï¤ó¤Î¤ªÂØ¤ï¤êÌµÎÁ¤òÂ³¤±¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ¡¢µíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖµÈÌî²È¡×¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¤òÃì¤Ë¤¹¤ëÀïÎ¬¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛµÈÌî²ÈHD¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹
µÈÌî²ÈHD¤¬¥é¡¼¥á¥ó»ö¶È³ÈÂç¡ÖÄó¶¡¿ô¤ÇÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡×
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
µÈÌî²ÈHD¤¬19Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¤´Ö¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤Î¤¬¡Ö¥é¡¼¥á¥ó»ö¶È¤Ø¤ÎËÜ³Ê»²Æþ¡×¤Ç¤¹¡£
µÈÌî²ÈHD¤ÎÇä¾å¤Ï¡¢67%¤¬µÈÌî²È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯ÅÙ¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹ÊÞ¿ô¤Ï125Å¹ÊÞ¤Ç¤¹¤¬¡¢2029Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏÅ¹ÊÞ¿ô¤ò500Å¹ÊÞ¡¢Çä¾å¹â400²¯±ß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2034Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¡ÖÄó¶¡¿©¿ô À¤³¦No.1¤Ø¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÂÎ¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡¢¥Õ¡¼¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î½ÅÀ¹¹âÍº¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÈÌî²È¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤Ï1259Å¹ÊÞ¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤ÎÁý²ÃÎ¨¤ÏÁ°Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ2%Áý¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢ÊÂÀ¹¤Ï498±ß¤È¡¢500±ß¤ÎÊÉ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«±Û¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢1000±ßÁ°¸å¤È¤¤¤¦²Á³ÊÂÓ¤â¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆüËÜ¿©¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Î»þÂå¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢SNS¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ë¤Ç¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Î·ï¿ô¤Ç¤â¡¢¡Ö#GYUDON¡×¤ÏÌó15Ëü·ï¡¢¡Ö#RAMEN¡×¤ÏÌó1565Ëü·ï¤È¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
µÈÌî²È¤Î¥é¡¼¥á¥óÀïÎ¬¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤»¤¿¤¬²°¡×¡¢¡Ö¤Ò¤ë¤¬¤ª¡×¡¢¡Ö¤Ð¤ê嗎¡×¡¢¡Ö¤¬¤ó¤¯¤í¡×¤Ê¤É125Å¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖµþÅÔ¡¦Êõ»º¶È¡×¤òÇã¼ý¤·¡¢ÌÍ¤ä¥¹¡¼¥×¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¡¦À½Â¤¤ò¤·¡¢³¤³°¤Ë¤âÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÌ¾´ë¶È¤âÂ¾¶È¼ï¤ØÅ¸³« ¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Î¿Íµ¤Å¹¤Ë
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
°Û¶È¼ï¤Ø¤Î»²Æþ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÖµÈÌî²È¡×¤Î¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¹¤²È¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢3·î´üÏ¢·ë·èºÑ¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÇä¤ê¾å¤²¤¬1Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤¿°ìÂç°û¿©¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
¢§²óÅ¾¼÷»Ê
¢§¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹
¢§¥Ñ¥¹¥¿
¢§¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼
¢§¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¦¥¹¥Æ¡¼¥
¢§¾ÆÆù
¢§¤È¤ó¤«¤Ä
¢§¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó
¢§Ð§¡¦¤¦¤É¤ó
¢§ÏÂ¿©¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹
¤³¤ì¤À¤±Â¿³Ñ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¡¼¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î½ÅÀ¹¹âÍº¤µ¤ó¤Ï¡ÖµÈÌî²È¤Ï¡¢ÀÊÌ¡¦Ç¯Âå¤ÈµÒÁØ¤¬¶¹¤¤µíÐ§°ì¶Ú¤Ç¤Ï¤³¤ÎÀèÀï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¶È¼ï¤ØÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖºêÍÛ¸®¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÊ´¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÀìÌçÅ¹¡ÖHB Style KIYOKEN¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥¦¥Þ¥¤ÊÛÅö¤Ç¤ÏÌ¾¤ï¤Ìò¤Î¡Ö¤¢¤ó¤º¡×¤È¡¢¤´ÈÓ¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Á¡¼¥à¤ÇÄ´Íý¤·¤¿¤Õ¤Ã¤¯¤é¥â¥Á¥â¥Á¤ÊÀ¸ÃÏ¤ò»È¤¤¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¿·½ÉËÜÅ¹¤Î½ñÅ¹¤ÎÃÏ²¼¤Ë¤Ï¡¢Î¹¹Ô»¨»ï¡Ö¤ë¤ë¤Ö¡×¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Öeditor's fav ¤ë¤ë¤Ö¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤¬¤¢¤ê¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥áÌó100¼ïÎà¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëÀìÌçÅ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ö¤´ÅöÃÏ¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¤ë¤ë¤Ö¡×¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£