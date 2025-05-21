ＮＹ市場 この後のイベント
23:30
米週間石油在庫統計
22日
1:00
レーンECBチーフエコノミスト、元英中銀委員テンレイロ氏、イベント「マイナス金利と金融政策の影響」出席
1:15
ボウマンFRB理事、バーキン・リッチモンド連銀総裁「Fed Listens」イベント出席
2:00
米20年債入札（160億ドル）
2:30
エスクリバ・スペイン中銀総裁、イベント講演
EUアフリカ連合閣僚会議「経済安全保障と欧州経済領域（EEA）」
FRB年次金融市場会議（フロリダ、～22日）
G7財務相中銀総裁会議（カナダ、～23日）G7に合わせて日米財務相会談実施
※主要な経済指標の発表は予定されていません。
※予定は変更されることがあります。
米週間石油在庫統計
22日
1:00
レーンECBチーフエコノミスト、元英中銀委員テンレイロ氏、イベント「マイナス金利と金融政策の影響」出席
1:15
ボウマンFRB理事、バーキン・リッチモンド連銀総裁「Fed Listens」イベント出席
2:00
米20年債入札（160億ドル）
2:30
エスクリバ・スペイン中銀総裁、イベント講演
EUアフリカ連合閣僚会議「経済安全保障と欧州経済領域（EEA）」
FRB年次金融市場会議（フロリダ、～22日）
G7財務相中銀総裁会議（カナダ、～23日）G7に合わせて日米財務相会談実施
※主要な経済指標の発表は予定されていません。
※予定は変更されることがあります。