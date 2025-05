西野カナが、カフェで過ごす様子の写真を自身のInstagramに公開している。

参考:西野カナ、眼鏡の接写ショットに反響 「鬼かわいい」「あまり見た事ない新鮮すぎる」

西野は「インスタの写真撮りにカフェ行ってきた」と綴り、サングラスをかけてテラスの席に座った写真に始まり、サングラスを外しコップのジュースをストローで飲み、続けてコップからストローを外し先を確認、最後に両手を頬に当てて満面の笑みを浮かべる一連のショットをポストした。

コメント欄には「無邪気すぎるカナやんの笑顔大好きだ~」「インスタの為にカフェ活するカナやん尊すぎだろうよ」「ファッションも似合っててめちゃ可愛い」「プライベートをありがとうございます」といったファンからの声が相次いでいる。

西野は現在、全国アリーナツアー『Fall in Love With You Again Tour 2025』を開催中。5月23日には配信限定アルバム『カップル Love Song Selection』をリリースする。

(文=リアルサウンド編集部)