¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦Ã°Ìî¤ß¤É¤ê»á¡¡àÈë½ñ£´¿ÍÏ¢Â³Âà½êáÊóÆ»¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡ÖÉÔÆÁ¤ÎÃ×¤¹¤È¤³¤í¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯È¿¾Ê¡×
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÃ°Ìî¤ß¤É¤ê½°±¡µÄ°÷¤Ï£²£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬ÅÅ»ÒÈÇ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡Ö¸µ½÷»Ò¥¢¥ÊµÄ°÷¡¡Èë½ñ£´¿ÍÏ¢Â³Âà½ê¤ÎÎ¢¤ËÉ×¤Î°µÎÏ¡×¤Ê¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ëµ»ö¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Ã°Ìî»á¤Ï¸µ£Ã£Â£Ã¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£ºòÇ¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï°¦ÃÎ£±£±¶è¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤ÆÁªµó¶è¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¡£
¡¡Ã°Ìî»á¤Ï¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ö³§ÍÍ¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡Ö¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù·ÇºÜµ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»öÁ°¤Î¼ÁÌä¾õ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î²óÅú¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°Ù¡¢°Ê²¼¤Ë²óÅúÍ×»Ý¤òµ¤·¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö£±¡¡¸øÀßÈë½ñ¤ÎÂà¿¦¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸ÇÍ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÍýÍ³¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢É×¤Ë¤è¤ëÈë½ñ¤Ø¤Î¼¸ÀÕ¤ä»öÌ³½ê¤ÎÀì²£²½¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¡£²¡¡»ä¤É¤â¤¬Á´¥È¤Î²ñÄ¹¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿ºÝ¡¢É×¤ËÅìµþ»öÌ³½ê¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌóÂ«¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡¢¤Þ¤¿¡¢Á´¥È¥è¥¿Ï«Ï¢¤Ï»Ù±ç¤«¤é¼ê¤ò°ú¤¯¤ÈÃé¹ð¤µ¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤ÉÁ´£´¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤¹¤Ù¤ÅÀ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸í²ò¤ò¾·¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¼¤á¤é¤ì¤¿Èë½ñ¤ÎÊý¤È¿®Íê´Ø·¸¤¬ÃÛ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤ÎÉÔÆÁ¤ÎÃ×¤¹¤È¤³¤í¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´»Ù±ç¤¯¤À¤µ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò²þ¤á¤Æ¶»¤Ë¹ï¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ã°Ìî»á¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¡¢º£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈë½ñ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¿´¤ò¹ç¤ï¤»¡¢È¿¾Ê¤¹¤Ù¤ÅÀ¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á²þÁ±¤·¡¢Ã°Ìî¤ß¤É¤ê»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ë½êÂ¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡