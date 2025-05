【BANDAI SPIRITS:2025年6月発売スケジュール】

「RG 1/144 シャイニングガンダム」6月28日発売予定

BANDAI SPIRITSは、2025年6月に発売するプラモデル商品のスケジュールを公開した。

本スケジュールによると、アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」のガンプラ「HG 1/144 ゲルググ ボカタ機(GQ)」は6月7日、アニメ「機動武闘伝Gガンダム」のガンプラ「RG 1/144 シャイニングガンダム」は6月28日の発売となる。なお「RG 1/144 シャイニングガンダム」に関しては、当初の予定から諸般の都合により発売月が変更されている。

また「30MM×AC6」コラボプラモより「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」は6月21日、美少女プラモデル「30MS」より「30MS SIS-Y00 シュレミ[カラーB]」は6月28日の発売を予定している。

「HG 1/144 ゲルググ ボカタ機(GQ)」6月7日発売予定

「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」6月21日発売予定

「30MS SIS-Y00 シュレミ[カラーB]」6月28日発売予定

「HG アシュセイヴァー」6月28日発売予定

BANDAI SPIRITS「2025年6月発売スケジュール」

(C)創通・サンライズ

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

(C)BANDAI SPIRITS 2019

(C)BANDAI SPIRITS 2021

(C)SRWOG PROJECT