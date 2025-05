ディズニーの感動作『リロ&スティッチ』の実写版が2025年6月6日(金)に公開!

これに先駆け、2025年5月21日(水)に主要キャストが登壇する≪完成披露試写会イベント≫が開催されました。

実写吹替キャストによるコメントや感動のサプライズ演出も実施されました☆

ディズニー映画『リロ&スティッチ』完成披露試写会

開催日:2025年5月21日

2025年6月6日(金)に公開されるディズニーの実写映画『リロ&スティッチ』。

その公開に先立ち、5月21日(水)に豪華キャストが登壇する完成披露試写会イベントが実施されました。

ディズニー映画『リロ&スティッチ』は、ハワイを舞台にした心温まるファンタジー。

両親を失い一人ぼっちで過ごしていた少女「リロ」と、イタズラ好きなエイリアン「スティッチ」の出会いから始まる、“オハナ(家族)”の絆を描いた物語です。

完成披露試写会イベントの会場となった劇場には巨大なスティッチが登場☆

「TOHO CINEMAS」のロゴにも「スティッチ」がいたずら!

エントランスはハワイムード満点な雰囲気に装飾されていました。

この日登壇したのは、日本語吹替版キャストを務める山寺宏一さん(スティッチ役)、永尾柚乃さん(リロ役)、MOMONAさん(ナニ役)、中村海人さん(デイヴィッド役/Travis Japan)、長谷川忍さん(ジャンバ博士役/シソンヌ)、三ツ矢雄二さん(プリ―クリー役)、渡辺えりさん(トゥトゥ役)ら豪華キャスト陣。

ステージには“オハナ”の精神を体現する声優陣が集結し、それぞれの役への思いや、本作への熱いコメントが飛び交いました。

山寺宏一(スティッチ役)

アニメ版に引き続き、暴れん坊でイタズラ好きなエイリアン「スティッチ」役を担当。

その高い表現力とユーモアで、本作でも存在感を放ちます。

「スティッチがさらにモフモフでキュートになっている。きっと観終わった後には抱きしめたくなる」とコメント。

永尾柚乃(リロ役)

天才子役として注目される永尾柚乃さんが、家族を求める少女「リロ」役でディズニー実写吹替に初挑戦!

「家族の大切さや温かさに触れられる作品。観た人の心がぽかぽかになるはず」と笑顔で語りました。

繊細な感情表現に期待が高まります☆

MOMONA(ME:I)(ナニ役)

リロの姉で保護者的存在である「ナニ」役を、ガールズグループME:IのMOMONAさんが演じます。

責任感のある姉の心情を、真摯な演技で表現します。

「作品の中で描かれる“オハナ”の関係性に心を打たれました」と感動を明かしました。

中村海人(Travis Japan)(デイヴィッド役)

ナニの幼馴染で心優しい青年「デイヴィッド」役を、Travis Japanの中村海人さんが担当。

自然体の演技と爽やかな声がキャラクターの魅力を引き立てます。

「デイヴィッドは優しさあふれる青年。サーフィンシーンに合わせた体のイメージを意識して声を演じました」とコメント。

Travis Japanは、日本版エンドソングも担当します☆

長谷川忍(シソンヌ)(ジャンバ博士役)

スティッチを生み出したマッドサイエンティスト「ジャンバ博士」役は、シソンヌの長谷川忍さんが演じます。

「ジャンバ博士は冷酷な天才科学者。その中にあるユーモアや人間味をどう表現するかに苦心した」と語りました。

ユーモラスでクセのある博士をどのように演じるのか注目です。

三ツ矢雄二(プリークリー役)

アニメ版から続投する「プリークリー」役は、三ツ矢雄二さん。

個性的なエイリアンキャラクターを再び演じます。

「プリ―クリーの“地球オタク”っぷりを楽しみながら演じた。人間になった姿にも注目してほしい」と笑いを交えて話しました。

血縁にとらわれない絆、人とのつながり、許し合う心、スティッチの成長とともに描かれる家族愛が、本作の大きな魅力で、「最終的に観客自身も“オハナ”の一員になったような気持ちになるはず」と語りました。

渡辺えり(トゥトゥ役)

「リロ」と「ナニ」を見守る近所の住人「トゥトゥ」役には、ベテラン女優の渡辺えりさんが抜擢。

「トゥトゥは原作にはない役。山形の祖母をモデルに演じた」と、役作りのエピソードを披露しました。

包容力と温かみのある演技で、物語に深みを加えます。

イベントでは、「リロ」役の永尾柚乃さんが登壇者一人ひとりへ宛てた直筆メッセージを朗読する場面も。

「中村さんとまた一緒に歌いたい」「長谷川さんは敵だけど好き」など、共演の喜びを素直に伝える内容に、キャスト陣も感激の様子を見せました☆

監督&プロデューサーからサプライズビデオメッセージも

イベント終盤には、ディーン・フライシャー・キャンプ監督とジョナサン・エリック プロデューサーからのビデオメッセージも上映され、会場からは大きな拍手が起こりました。

2025年6月6日、完全実写化!ディズニー映画『リロ&スティッチ』

ディズニー映画『リロ&スティッチ』

タイトル:『リロ&スティッチ』

公開日:2025年6月6日(金)

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

原題:Lilo&Stitch

監督:ディーン・フライシャー・キャンプ

キャスト:クリス・サンダース(スティッチ役)/マイア・ケアロハ(リロ役)

オリジナル・サウンドトラック:ウォルト・ディズニー・レコード

地球に不時着した暴れん坊のエイリアン「スティッチ」と、いつもひとりぼっちの少女「リロ」の“奇跡”の出会いを描いたハートフル・ファンタジーが再びスクリーンに!

ディズニー映画『リロ&スティッチ』は、2025年6月6日(金)より全国劇場にて公開です。

©2025 Disney Enterprises,Inc.All Rights Reserved.

