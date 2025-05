BE:FIRSTニューシングル「GRIT」のコンテンツカレンダー公開！各SNSで生配信も実施

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■表題曲「GRIT」のMVは5月26日22時に公開!

BE:FIRSTが、5月28日発売のニューシングル「GRIT」のコンテンツカレンダーを公開した。

これによって5月25日にTikTok、Instagram、YouTubeで生配信、26日に表題曲が先行配信され、オフィシャルオーディオ、MVも公開、そして30日にリスニングパーティーを開催することなどが明らかとなった。

前作「Spacecraft / Sailing」から約4ヵ月ぶりとなるニューシングル「GRIT」。表題曲「GRIT」は、これまでの成功の秘訣は不屈の精神であると、世界に向けてあらたな一歩を宣言するアグレッシブなヒップホップチューン。

シングルにはこの他、フジテレビ系木曜劇場『波うららかに、めおと日和』の主題歌「夢中」、BE:FIRSTメンバーのソロ企画「One of the BE:ST」の第3弾となるRYUHEIのソロ曲「Loop ~One of the BE:ST-03 RYUHEI~」が収録される。

リリース情報

2025.05.26 ON SALE

DIGITAL SINGLE「GRIT」

2025.05.28 ON SALE

SINGLE「GRIT」

ニューシングル「GRIT」特設サイト

https://befirst-sp.com/GRIT/

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/