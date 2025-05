「to put it another way」の意味は？少し英語ができる人なら意味を推測できる！

正解は「別の言い方をすれば」でした!

なにか別の表現をしたいときに使えるフレーズ。

直訳からもなんとなく意味が想像できますね。

「He gets grumpy so easily when something bothers him ; to put it another way, he is selfish.」

(いやなことがあると彼はすぐ不機嫌になる、言い換えればわがままだ)