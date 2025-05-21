ÀîºêËãÀ¤¡¢ ¡È¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤â¼£¤ê¤Þ¤»¤ó¡ÉÌó40Ç¯Á°¤Î»ö¸Î¤Ç¶ì¤·¤à¹øÄË¤Î¸½¾õ¤òÊó¹ð¡ÖÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Ç¯Îð¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀîºêËãÀ¤¡Ê62¡Ë¤¬¡¢°å»Õ¤«¤é¡Ö¼£¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿Ä¹Ç¯Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¹øÄË¤Î¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹øÄË¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤Ù¤¯¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤àÀîºêËãÀ¤
¡¡Ìó40Ç¯Á°¤Î»ö¸Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¸½ºß¤â¹øÄË¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Àîºê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¹øÄË¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤à»Ñ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡5·î20Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤â¡¢¡ÖÉÂ±¡¤Ç°å»Õ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿»ö¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÄÇ´ÖÈÄ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤È¤¹¤Ù¤ê¾É¤«¤éÊÑ·ÁÀ¹øÄÇ¾É¡¢ÀÔÃì´É¶¹ºõ¡¢ÄÇ´Ö¹¦¶¹ºõ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼£ÎÅ¤äÉþÌô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Î¾ÂÎ¢¤Îº½Íø¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Î¤·¤Ó¤ì¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£°å¼Ô¤¬ÀÔÄÇ´É¤ò¹¤²¤ë¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤â¹øÄË¤Ï¼£¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¶¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎÄÇ´ÖÈÄ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤Î¼ê½Ñ¤Ï¤«¤Ê¤êº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë°Ù¤Ë¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤«¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï10Ç¯ÄøÁ°¤ËÈ¾·îÈÄÂ»½ý¤·¤¿Î¾É¨¤ÎÄË¤ß¤Î¾É¾õ¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤ÈÄË¤ß»ß¤á¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Ä¹Ç¯ÉñÂæÅù¤ÇÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Æ¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤¤Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Ç¯Îð¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¤È¤Ä¤¯¤Å¤¯»×¤¦¤¤ç¤¦¤³¤Îº¢¤Ç¤¹¡×
¡¡Àîºê¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©ÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤Í¡ª¡×¡Ö¤´¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¼£ÎÅË¡¤¬²¿¤«¤ß¤Ä¤«¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë
¢¨ÀîºêËãÀ¤¤Î¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×