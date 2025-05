東京ディズニーリゾートに、夏らしいデザインの吸水性と速乾性に優れた生地を使用したTシャツや、夏にぴったりのグッズが登場。

びしょ濡れで盛り上がるパークをもっともっと満喫できるグッズが豊富にラインナップされています☆

東京ディズニーリゾート「夏のファッションアイテム/グッズ」まとめ

販売店舗:東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトを確認ください

東京ディズニーリゾートに、夏のパークにぴったりなグッズが登場。

夏らしいデザインが使用された、吸水性と速乾性に優れた生地を使用したTシャツなど、夏にぴったりのファッションアイテムや雑貨などがラインナップされています。

びしょ濡れで盛り上がるパークをもっともっと満喫できるグッズをまとめて紹介していきます☆

Tシャツ ミッキー&ミニー

サイズ・価格:

・100・120 2,800円

・140 3,100円

・S〜LL 3,400円

販売開始日:2025年7月1日

吸水性と速乾性に優れた生地を使用したTシャツ。

「Got Splashed!」のロゴがポイントです!

ロングフェイスタオル

価格:2,400円

販売開始日:2025年7月1日

首からかけてもつかいやすいロングサイズのフェイスタオル。

びしょ濡れになって遊ぶミッキーマウスたちがデザインされています。

ミストファン「ミニーマウス」

価格:2,500円

販売開始日:販売中

水のミストで体感温度を下げる夏の定番グッズ。

手のひらサイズで携帯にも便利なミニーマウスデザインのミストファンです。

ミストファン「ベイマックス」

価格:2,500円

販売開始日:販売中

パークでも注目の的になれる、ベイマックスのミストファン。

明るいカラーと夏らしいモチーフがポイントです。

ファン

価格:2,400円

販売開始日:2025年7月1日

ボタン一つで風を送る、5色に光る楽しいファン。

スイッチを押すごとに風量とLEDの点灯・消灯が切り替わります。

LEDのカラーはイエロー、

レッド、

ピンク、

グリーン、

ブルーに切り替わります。

冷感タオル〈COOLCORE〉ベイマックス

価格:2,000円

販売開始日:販売中

水で濡らして絞って振ると、冷たく感じるベイマックスの冷感タオル。

ベイマックスデザインのパッケージに入っています。

冷感タオル〈COOLCORE〉101匹わんちゃん

価格:2,300円

販売開始日:販売中

ディズニー映画『101匹わんちゃん』の冷感タオル。

高機能な冷感素材が魅力です。

冷感タオル〈COOLCORE〉ミッキー&フレンズ

価格:2,300円

販売開始日:販売中

ミッキーマウスたちやポンポンなどがちりばめられたデザインの冷感タオル。

ネイビーを基調にした、シックなデザインが魅力です。

Tシャツ(S〜LLサイズ)ミッキー&フレンズ

価格:3,400円

販売開始日:2025年7月1日

サイズ:S〜LL

満面の笑みを浮かべるミッキーマウスたちを描いたTシャツ。

吸水性と速乾性に優れた生地を使用したファッションアイテムです。

Tシャツ ミッキー&フレンズ LOCK YOUR OWN WAY

価格:3,900円

販売開始日:2025年6月19日

サイズ:ユニセックスワンサイズ

楽器を演奏するミッキーマウスたちをデザインした、オーバーサイズのTシャツ。

古着風の擦れたデザインが使用されています。

Tシャツ ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス

価格:3,900円

販売開始日:2025年6月19日

サイズ:ユニセックスワンサイズ

『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の世界観あふれるオーバーサイズのTシャツ。

ジャック・スケリントンが飛び出してきそうなデザインが特徴的です。

Tシャツ ミッキーマウス TOKYO

サイズ・価格:S〜LL 3,200円/3L 3,500円

販売開始日:2025年6月19日

デニム素材を使用した「TOKYO」ロゴがポイントのTシャツ。

白にデニムカラーが映える一着です。

Tシャツ カーズ レッド

価格:4,200円

販売開始日:2025年6月19日

サイズ:ユニセックスワンサイズ

ディズニー&ピクサー映画『カーズ』シリーズをモチーフにしたオーバーサイズのTシャツ。

袖の切り替えとロゴ使いが印象的なスポーティーなデザインです。

Tシャツ カーズ ブラック

価格:4,200円

販売開始日:2025年6月19日

サイズ:ユニセックスワンサイズ

ディズニー&ピクサー映画『カーズ』シリーズのモチーフを大胆に落とし込んだオーバーサイズのTシャツ。

ポップなアートが目を引くカジュアルスタイルの一着です。

Tシャツ モンスターズ・インク

価格:2,900円

販売開始日:2025年6月19日

サイズ:S〜LL

ディズニー&ピクサー映画『モンスターズ・インク』シリーズをモチーフにしたTシャツ。

仲良しのマイク・ワゾウスキとジェームズ・P・サリバンがデザインされています。

Tシャツ アリエル

価格:2,900円

サイズ:S〜LL

販売開始日:2025年6月19日

アリエルとフランダーがデザインされたTシャツ。

ピンク色がとってもキュート☆

Tシャツ 魔法使いの弟子 ホワイト

価格:2,900円

サイズ:S〜LL

販売開始日:2025年6月19日

「魔法使いの弟子」となったミッキーマウスが印象的なTシャツ。

袖にプリントされたロゴにも注目です!

Tシャツ 魔法使いの弟子 グレー

価格:2,900円

サイズ:S〜LL

販売開始日:2025年6月19日

『ファンタジア』の世界観が楽しめるTシャツ。

右袖に東京ディズニーリゾートのロゴがプリントされています。

アロハシャツ

価格:4,900円

サイズ:S〜L

販売開始日:2025年6月5日

ディズニー&ピクサー映画『モンスターズ・インク』シリーズをモチーフにしたアロハシャツ。

たくさんのカラフルなドアの中にはモンスターたちも描かれています。

シャツ ブルー

価格:4,900円

サイズ:M〜L

販売開始日:2025年6月5日

ミッキーマウスをワンポイントであしらった、ブルーカラーの半袖シャツ。

背中にはパークアイコンの刺繍が施されています。

シャツ ブラック

価格:4,900円

サイズ:M〜L

販売開始日:2025年6月5日

胸元にあしらわれた”D”のロゴとミッキーマウスが印象的な半袖シャツ。

パークアイコンを背中に刺繍した、存在感抜群な一着です。

Tシャツ ミッキーマウス

価格:2,900円

サイズ:S〜L

販売開始日:販売中

カラフルでレトロなミッキーマウスがかわいいTシャツ。

一緒にデザインされたミニーマウスを探すのも楽しい☆

Tシャツ ミニーマウス

価格:2,900円

サイズ:S〜L

販売開始日:販売中

ミニーマウスを主役にした、カラフルでレトロなTシャツ。

ミッキーマウスも一緒にレイアウトされています。

Tシャツ ミッキーマウス 28

価格:3,000円

サイズ:ユニセックスワンサイズ

販売開始日:販売中

ミッキーマウスのロゴが大胆にプリントされた、オーバーサイズのTシャツ。

メッシュ素材なので通気性がよくさらっとした着心地です。

Tシャツ リロ・アンド・スティッチ

価格:3,000円

サイズ:ユニセックスワンサイズ

販売開始日:販売中

『リロ・アンド・スティッチ』デザインのオーバーサイズTシャツ。

背中にプリントされた大きくお口を開けるスティッチがインパクト大!

ハット ミッキーマウス グリーン

価格:3,200円

販売開始日:2025年6月26日

サイズ:58cm

ミッキーマウスのシルエットがワンポイントになった、普段使いしやすいハット。

紫外線遮蔽率99%以上なのも嬉しいポイントです。

ハット チップ&デール

価格:3,600円

サイズ:58cm

販売開始日:2025年6月5日

爽やかなブルーのストライプがアクセントになった耳付きハット。

チップとデールがアイスを運んでいる様子が刺繍されています。

ハット ミッキーマウス ホワイト

価格:3,600円

サイズ:58cm

販売開始日:2025年5月22日

ミッキーマウスの耳が付いたハット。

夏にぴったりな、通気性のよいハットです。

ハット ミッキーマウス ブラック

価格:3,600円

サイズ:58cm

販売開始日:2025年5月22日

メッシュ素材がおしゃれなハット。

ホワイト・ブラックでリンクコーデしても楽しい☆

ハット ベージュ

価格:4,500円

販売中

ストラップのついたハット。

大きめのつばが嬉しい!

ベージュ系のカラーと、

ハット ブラック

価格:4,500円

販売中

ブラック系のカラーがラインナップされています。

ハット ベイマックス

価格:3,200円

販売中

「ベイマックス」のお顔がかわいいハット。

ハット ミッキー&フレンズ

価格:3,000円

販売中

ミッキー&フレンズデザインのハット。

ポンポンを持って、エールを送ってくれています。

ファッション用グラス ブルー系

価格:2,900円

販売中

ファッション用グラスは様々なカラー展開が魅力!

ブルー系のカラーと、

ファッション用グラス ブラウン系

価格:2,900円

販売中

ブラウン系のカラー、

ファッション用グラス ブラック系

価格:2,900円

販売中

そしてブラック系のカラーなどがラインナップされています。

フード付きタオル

価格:2,900円

販売中

『101匹わんちゃん』デザインのフード付きタオル。

日よけにも活躍します。

ワイドバスタオル

価格:3,900円

発売日:2025年6月5日

夏らしいデザインのワイドバスタオル。

七色にグラデーションしたカラーがおしゃれ!

フェイスタオル ミッキー&ミニー

価格:1,900円

発売日:2025年5月22日

ミッキー&ミニーデザインのフェイスタオル。

「NAKAYOSHI CLUB」のロゴとバックのハートがかわいい☆

フェイスタオルロング

価格:2,500円

販売中

ポンポンを持って応援してくれているデザインのフェイスタオル。

元気いっぱいのポーズがかわいい☆

フェイスタオル ピンク

価格:2,000円

販売中

「ミニーマウス」デザインのフェイスタオル。

ガーリーな印象です。

フェイスタオル ベイマックス

価格:1,600円

販売中

「ベイマックス」デザインのフェイスタオル。

チェック柄にアレンジされたかわいいデザインです。

フェイスタオル グリーン系

価格:1,700円

販売中

「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「フィガロ」デザインのフェイスタオル。

レモンも一緒に描かれた、爽やかなデザインです。

バスタオル

価格:3,600円

販売中

「ミニーマウス」デザインのバスタオル。

フェイスタオルとセットで使いたいかわいさです。

カラビナ(ボトルホルダー付)ミッキーマウス

価格:900円

販売中

ペットボトルを簡単に持ち歩けるカラビナ。

「ミッキーマウス」デザインと、

カラビナ(ボトルホルダー付)ミニーマウス

価格:900円

販売中

「ミニーマウス」デザイン、

カラビナ(ボトルホルダー付)ドナルドダック

価格:900円

販売中

「ドナルドダック」のデザインがラインナップされています。

夏らしいデザインの吸水性と速乾性に優れた生地を使用したTシャツや、夏にぴったりのグッズが登場。

東京ディズニーリゾートにて順次販売される「夏のファッションアイテム・グッズ」の紹介でした☆

©Disney

©Disney/Pixar

※画像はすべてイメージです

※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

