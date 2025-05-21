²¬»³¸©ËÌÉô¤ò³èÀ²½¡¡ÄÅ»³»Ô¤ä¿¿Äí»Ô¤Ê¤É¡ÖÈþºî¤Î¹ñ¡×¤òÉñÂæ¤Ë±Ç²è¤òÀ½ºî¤Ø¡¡2027Ç¯¤Ë·à¾ì¸ø³«ÌÜ»Ø¤¹¡¡²¬»³
¡ÖÈþºî¤Î¹ñ±Ç²è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÀßÎ©Áí²ñ¡¡ÄÅ»³»ÔÃæÇ·Ä®
¡¡±Ç²è¤Ç²¬»³¸©ËÌÉô¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬È¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ·ÐºÑ³¦¤ÎÍ»Ö¤é30¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡ÖÈþºî¤Î¹ñ±Ç²è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÀßÎ©Áí²ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÄÅ»³»Ô¤ä¿¿Äí»Ô¡¢ÆàµÁÄ®¤Ê¤É¡ÖÈþºî¤Î¹ñ¡×¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤òÀ½ºî¤·¡¢2027Ç¯¡¢¸ø³«¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ÆÆÄ¤ÏÈþºî»Ô¤Ë¤¢¤ëÎÓÌî¹â¹»½Ð¿È¤ÎÂçÃ«·òÂÀÏº¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÅìµþ¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¥í¥Ã¥«ー¤ÎÃËÀ¤È¡¢½÷À¿À¼ç¤È¤Î¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊÂçÃ«·òÂÀÏº ´ÆÆÄ¡Ë
¡Ö¥í¥±ÃÏ¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤·¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÎÉ¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ë±Ç²è¤ÏËÜÅö¤Ë°ìÈÖ¤¤¤¤ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡±Ç²èÀ½ºî¤òÄÌ¤·¤ÆÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢¼ã¼ê¤ÎÇÐÍ¥¤ÎÍÜÀ®¤¹¤ë¥¢¥«¥Ç¥ßー¤âÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊÈþºî¤Î¹ñ±Ç²è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¿°²ÅÄ²í»Ì ²ñÄ¹¡Ë
¡Ö¸òÎ®¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÄêÃå¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤«¤é´Ñ¸÷¿¶¶½¤Ë¤âÉ¬¤º¤ä¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¡¢À®¸ù¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×