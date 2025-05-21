¡Ú ÃæÂ¼²í½Ó ¡Û¡¡¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡ÙÊüÁ÷50Ç¯¸å¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È³«ºÅ¤Ø¡¡¡Ö°ì¤Ä¤Î´ñÀ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡¡ÅÄÃæ·ò¤Ï¡ÖÏ·¤¤¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ªº×¤ê¤·¤è¤¦¤¼¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼²í½Ó¤µ¤ó¡¢½©ÌîÂÀºî¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæ·ò¤µ¤ó¡¢²¬ÅÄÆà¡¹¤µ¤ó¤¬¡ÖThe 50th Anniversary ²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×À©ºîÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÂ¼²í½Ó ¡Û¡¡¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡ÙÊüÁ÷50Ç¯¸å¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È³«ºÅ¤Ø¡¡¡Ö°ì¤Ä¤Î´ñÀ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡¡ÅÄÃæ·ò¤Ï¡ÖÏ·¤¤¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ªº×¤ê¤·¤è¤¦¤¼¡×
1975Ç¯¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤«¤é50Ç¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤ÎÃæÂ¼¤µ¤ó¤é4Ì¾¤¬¡ÖThe 50th Anniversary ²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤òº£Ç¯9·î¡¢Á´¹ñ4ÅÔ»Ô5¤«½ê¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡×¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï°ì¤Ä¤Î´ñÀ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£50Ç¯Á°¤Ë1Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢ÀÄ½Õ¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢50Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë´ñÀ×¤Ë¶á¤¤¡É¤È¡¢´¶³´¿¼¤½¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¤É¤¦¤¤¤¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¤ªº×¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡£50Ç¯´Ö»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤È¡Ö¤ªº×¤ê¤·¤è¤¦¤¼¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¡£µîÇ¯¡¢À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤¬¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¸ýÊÊ¤Ï¡ÖÏ·¤¤¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡×¡£Ï·¤¤¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªº×¤ê¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¡É¤È¡¢¥¤¥¿¥º¥é¤Ê¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È»ä¤â¥É¥é¥Þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢·ÝÇ½À¸³è50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÇ¯¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤ªÀ¼¤«¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¡¢º£¤«¤é¥É¥¥É¥¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡É¤È¡¢°§»¢¡£
½©Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¤³¤Î´Ö¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Á´Á³¡¢À¼¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É ¤ÈÃ²¤¤Ä¤Ä¡¢¡È¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë½Ð¤ë¤Î¤«¡©¼«Ê¬¤Ç¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤Î¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ¼¤Ã¤³¤Ç¡¢²¿¤È¤«¤Ò¤ÈÀ¼¡¢È¯¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡É ¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¡Ê½©Ìî¤µ¤ó¤Î¡ËÉÔ°Â¤ò¿á¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤Æ²Î¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¤ê¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ·ò¤Á¤ã¤ó¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°ì¤Ä¤Îº×¤ê¤È¤·¤Æ³§¤Ç¡Ö¤³¤Îº×¤ê¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ë¡×¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ò½Ð¤ë»þ¤Ë¡ÖÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤¤¡É¤È¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û