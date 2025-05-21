¡Ö»÷Åç¹ÒÏ©¡×Â¸Â³¤Ø½é²ñ¹ç¡¡ÍøÍÑ¼Ô¸º¤äÇ³ÎÁÈñ¹âÆ¤Ê¤É¤Ç·Ð±Ä°²½¡¡¹Åç
¹Åç»ÔÆî¶è¤Î»÷Åç¤È¹Åç¹Á¤ò·ë¤Ö¹ÒÏ©¤¬¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¸º¾¯¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Â¸Â³¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÒÏ©¤Î°Ý»ý¤Ë¸þ¤±¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¶¨µÄ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹Åç¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿¥Õ¥§¥êー¡£¡Ö»÷Åç¹ÒÏ©¡×¤Ï½êÍ×»þ´Ö20Ê¬¤Ç¡¢1Æü¤Ë13±ýÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»Å»ö¤ÇÍøÍÑ
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥±¥¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ê»÷Åç¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ò¡Ë·î1²ó¤ÏÉ¬¤ºË¬Ìä¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Â¿¤±¤ì¤Ð·î2～3²ó¤Ï¡×
¡Ö¡Ê¾èµÒ¤¬¡Ë¤À¤ó¤À¤ó¸º¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î10Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×
ÅçÌ±¤ÎÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤»÷Åç¹ÒÏ©¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç2¤Ä¤Î»ö¶È¼Ô¤¬±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ð±ÄÆñ¤òÍýÍ³¤Ë2·îËö¤Ç1¼Ò¤¬Å±Âà¡£»Ä¤ë1¤Ä¤Î¹ÒÏ©¤âÍøÍÑ¼Ô¤Î¸º¾¯¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÖ»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢¹Åç»Ô¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¶¨µÄ²ñ¤òÀßÃÖ¡£21Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿½é²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢»÷Åç¹ÒÏ©¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë²ñ¼Ò¤¬·Ð±Ä¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»÷Åçµ¥Á¥ ÉÍËÜµÁ¹¬ ¼ÒÄ¹
¡ÖÇ³ÎÁÂå¤«¤Ê¤ê¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï·Ð±Ä¤ò¤«¤Ê¤êº¸±¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¤ÍýÂå¡¢¸¡ººÈñÍÑ¤È¤«Ç¯¤Ë2～3000Ëü¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤âÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡×
¶¨µÄ²ñ¤Ïº£Ç¯ÅÙÃæ¤Ë5²ó³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢»÷Åç¹ÒÏ©¤ÎÍøÍÑ¼ÂÂÖÄ´ºº¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢Â¸Â³¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯5·î21ÆüÊüÁ÷¡Û