「feel out of it」の意味は？英単語から意味を想像してみて！

正解は「場違いな感じがする」でした!

一方で、「頭がぼーっとする」という意味ももっています。

心がここにあらずといった状態や、疎外感を感じているときに使うことができますよ。

「I went to the party that had a lot of people, but I feld out of it.」

(たくさんの人がいるパーティーに行ったが、場違いな感じがした)