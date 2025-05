22/7が、2025年5月18日に北海道・根室市総合文化会館にて開催された<22/7 カントリーライブ in 北海道根室市>のアンコールにて、河瀬詩、天城サリー、西條和がTrySailの「adrenaline!!!」をカバーした映像を公開した。TrySailは、北海道出身の河瀬詩が上京前から憧れ続けてきたアーティストで、河瀬にとっては自身の故郷・北海道で、憧れの楽曲を披露する“原点回帰”とも言えるステージになったという。2025年2月27日、自身の誕生日には、天城・西條と共に「adrenaline!!!」のカバーMVをYouTubeに公開し、今回の“北海道凱旋”となるステージで、あらためて感謝と敬意を込めて同楽曲を披露したとのことだ。

イベント概要



<22/7 カントリーライブ in 北海道根室市>日時:2025年5月18日(日)12:15開場 / 13:00開演会場:北海道根室市文化会館影ナレ:河瀬詩・椎名桜月・月城咲舞(FMねむろ公開放送内で特別オンエア)00.-Overture-01.韋駄天娘02.シャンプーの匂いがした03.佐藤さん04.Why are you crying?05.理解者06.カントリーガール/ユニット「気の抜けたサイダー」+特別参加:河瀬詩07.半チャーハン/ユニット「晴れた日のベンチ」08.タトゥー・ラブ/ユニット「蛍光灯再生計画」09.あなたでなくちゃ10.ロックは死なない11.曇り空の向こうは晴れている12.YESとNOの間に-Encore-En1.adrenaline!!!(TrySailカバー)/河瀬詩・天城サリー・西條和En2.キウイの主張(根室ver.)/全員歌唱ver.En3.いつの間に Sunrise/with 眠郎