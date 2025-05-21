＜サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」＞※終了公演は省略2025年5月10日（土）開場15:00 開演17:005月11日（日）開場14:00 開演16:00会場：北海道・大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）5月17日（土）開場15:00 開演17:005月18日（日）開場14:00 開演16:00会場：京セラドーム大阪5月28日（水）開場16:00 開演18:305月29日（木）開場16:00 開演18:30会場：東京ドームTICKET▼チケット料金 全席指定 11,000円（税込）※5歳以上要チケット／4歳以下のお子様は膝上鑑賞の場合チケット不要。座席が必要な場合はチケットが必要となります。サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」 ツアー特設サイトhttps://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_tour

リリース情報



16thオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』2025年3月19日（水）発売特設サイト：https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_album『THANK YOU SO MUCH』特設サイト https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch配信リンク：https://taishita.lnk.to/THANKYOUSOMUCHPR◆形態・完全生産限定盤A[CD+SPECIAL DISC(Blu-ray)+SPECIAL BOOK]品番：VIZL-3000 価格：\9,680（税込）・完全生産限定盤B [CD+SPECIAL DISC(DVD)+SPECIAL BOOK]品番：VIZL-3001 価格：\9,680（税込）・通常盤[CD]品番: VICL-67300 価格：\3,960（税込）・アナログ盤[2LP]品番：VIJL-62400〜1 価格：\5,500（税込）◆収録曲恋のブギウギナイト （フジテレビ系ドラマ「新宿野戦病院」主題歌／ユニクロ「年末祭・新年祭」TVCMソング）ジャンヌ・ダルクによろしく （TBS系スポーツ2024テーマ曲）桜、ひらり （U-NEXT「SASプロジェクト」TVCMソング）暮れゆく街のふたり （映画『盤上の向日葵』主題歌）盆ギリ恋歌 （DAM「Singing」2023 Special Project CMソング）ごめんね母さん風のタイムマシンにのって史上最恐のモンスター夢の宇宙旅行 （ユニクロ「ジーンズ」TVCMソング／nishikawa[エアー]TVCMソング／nishikawa「おてごろ西川」TVCMソング）歌えニッポンの空 （ユニクロ「UVカット」TVCMソング）悲しみはブギの彼方に （ユニクロ「ブラトップ」TVCMソング）ミツコとカンジ神様からの贈り物 （NHK放送100年関連番組テーマソング）Relay〜杜の詩 （ユニクロ「ヒートテック」TVCMソング）［完全生産限定盤SPECIAL DISC］「Live at ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」完全生産限定盤 特典SPECIAL DISCトレーラー映像 https://youtu.be/1PV-ApZDOsk女呼んでブギジャンヌ・ダルクによろしくMy Foreplay Music神の島遥か国栄光の男愛の言霊（ことだま)〜Spiritual Message〜いとしのエリー思い過ごしも恋のうち東京VICTORY真夏の果実恋のブギウギナイトLOVE AFFAIR〜秘密のデート〜マチルダBABYミス・ブランニュー・デイ (MISS BRAND-NEW DAY)みんなのうたマンピーのG★SPOT希望の轍勝手にシンドバッド［完全生産限定盤SPECIAL BOOK］「よむ “THANK YOU SO MUCH” / かたる “THANK YOU SO MUCH”」桑田佳祐がアルバムについて“かたる”ロングインタビューと、“よむ”ことで作品の新たな魅力を知っていただくことができる“徹底楽曲解説”を掲載。楽曲解説はサザンオールスターズの原 由子、関口和之、松田弘、野沢秀行に加えて、アルバム制作に関わったミュージシャンやエンジニアの証言により構成されている。『THANK YOU SO MUCH』というアルバムの背景、楽曲に込められた想い、制作におけるこだわりなどが存分に語られた、アルバムをより深く読み解くためのガイドブックともいえる永久保存版の一冊。表紙・裏表紙含む全64ページ。