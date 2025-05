サザンオールスターズが、最新オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』に収録されている「神様からの贈り物」のスタジオライブ映像を本日公開した。このスタジオライブは、同曲のテレビ初披露となった特別番組「サザンオールスターズ スペシャル 〜テレビからの贈り物〜」(NHK総合・3月21日放送)の特別編集版。今回公開された「神様からの贈り物」は、1925年NHKのラジオからスタートした日本放送史が今年100年を迎えることを受け展開されている“放送100年プロジェクト”関連番組のテーマソングを務めている。

放送後、「もう一度見たい!」という声が多数寄せられたことを受け、“U-NEXT × サザンオールスターズ プロジェクト”として、開催中の全国ツアー<LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」>をはじめとするサザンオールスターズの活動を応援しているU-NEXTとタッグを組み、NHK特番の特別編集版を独占で配信していた。さらに、U-NEXTでの配信が好評なことを受け、番組本編の一部である「神様からの贈り物」のスタジオライブ映像がサザンオールスターズ公式YouTubeチャンネルで今回特別に公開されたとのこと。

<サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」>※終了公演は省略2025年5月10日(土)開場15:00 開演17:005月11日(日)開場14:00 開演16:00会場:北海道・大和ハウスプレミストドーム(札幌ドーム)5月17日(土)開場15:00 開演17:005月18日(日)開場14:00 開演16:00会場:京セラドーム大阪5月28日(水)開場16:00 開演18:305月29日(木)開場16:00 開演18:30会場:東京ドームTICKET▼チケット料金 全席指定 11,000円(税込)※5歳以上要チケット/4歳以下のお子様は膝上鑑賞の場合チケット不要。座席が必要な場合はチケットが必要となります。サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」 ツアー特設サイトhttps://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_tour

<サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」>5月29日 東京ドーム公演 ライブビューイング日時:2025年5月29日(木)18:30開演会場:全国47都道府県 272館の映画館配給:ライブ・ビューイング・ジャパン※開場時間は映画館によって異なります。※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。◆チケット先行受付(抽選)ファンクラブ会員先行受付:4月22日(火)12:00 〜 4月29日(火・祝)23:59プレリクエスト先行受付:4月24日(木)12:00 〜 4月29日(火・祝)23:59※詳細はサザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」 5月29日 東京ドーム公演 ライブ・ビューイング公式サイトをご確認ください。 https://liveviewing.jp/sas-thankyousomuch_tour/

リリース情報



16thオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』2025年3月19日(水)発売特設サイト:https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_album『THANK YOU SO MUCH』特設サイト https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch配信リンク:https://taishita.lnk.to/THANKYOUSOMUCHPR◆形態・完全生産限定盤A[CD+SPECIAL DISC(Blu-ray)+SPECIAL BOOK]品番:VIZL-3000 価格:\9,680(税込)・完全生産限定盤B [CD+SPECIAL DISC(DVD)+SPECIAL BOOK]品番:VIZL-3001 価格:\9,680(税込)・通常盤[CD]品番: VICL-67300 価格:\3,960(税込)・アナログ盤[2LP]品番:VIJL-62400〜1 価格:\5,500(税込)◆収録曲恋のブギウギナイト (フジテレビ系ドラマ「新宿野戦病院」主題歌/ユニクロ「年末祭・新年祭」TVCMソング)ジャンヌ・ダルクによろしく (TBS系スポーツ2024テーマ曲)桜、ひらり (U-NEXT「SASプロジェクト」TVCMソング)暮れゆく街のふたり (映画『盤上の向日葵』主題歌)盆ギリ恋歌 (DAM「Singing」2023 Special Project CMソング)ごめんね母さん風のタイムマシンにのって史上最恐のモンスター夢の宇宙旅行 (ユニクロ「ジーンズ」TVCMソング/nishikawa[エアー]TVCMソング/nishikawa「おてごろ西川」TVCMソング)歌えニッポンの空 (ユニクロ「UVカット」TVCMソング)悲しみはブギの彼方に (ユニクロ「ブラトップ」TVCMソング)ミツコとカンジ神様からの贈り物 (NHK放送100年関連番組テーマソング)Relay〜杜の詩 (ユニクロ「ヒートテック」TVCMソング)[完全生産限定盤SPECIAL DISC]「Live at ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」完全生産限定盤 特典SPECIAL DISCトレーラー映像 https://youtu.be/1PV-ApZDOsk女呼んでブギジャンヌ・ダルクによろしくMy Foreplay Music神の島遥か国栄光の男愛の言霊(ことだま)〜Spiritual Message〜いとしのエリー思い過ごしも恋のうち東京VICTORY真夏の果実恋のブギウギナイトLOVE AFFAIR〜秘密のデート〜マチルダBABYミス・ブランニュー・デイ (MISS BRAND-NEW DAY)みんなのうたマンピーのG★SPOT希望の轍勝手にシンドバッド[完全生産限定盤SPECIAL BOOK]「よむ “THANK YOU SO MUCH” / かたる “THANK YOU SO MUCH”」桑田佳祐がアルバムについて“かたる”ロングインタビューと、“よむ”ことで作品の新たな魅力を知っていただくことができる“徹底楽曲解説”を掲載。楽曲解説はサザンオールスターズの原 由子、関口和之、松田弘、野沢秀行に加えて、アルバム制作に関わったミュージシャンやエンジニアの証言により構成されている。『THANK YOU SO MUCH』というアルバムの背景、楽曲に込められた想い、制作におけるこだわりなどが存分に語られた、アルバムをより深く読み解くためのガイドブックともいえる永久保存版の一冊。表紙・裏表紙含む全64ページ。