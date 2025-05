シャイトープが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に再登場した。披露するのは、現在放送中のTVアニメ「WIND BREAKER Season 2」のエンディングテーマ「It’s myself」だ。本楽曲はアニメの為に書き下ろされた、信念を持って生きる姿やその想いが感じられ、前に進む勇気を与えてくれる楽曲となっているという。メンバーとともに編曲を手掛けた花井諒を迎え、4人編成による特別なアレンジで一発撮りパフォーマンスを披露した。5月21日22時よりYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にてプレミア公開される。

さらに、5月21日には「It’s myself」のCDがリリースされた。本作は5月度に、全国各地のラジオ局でパワープレイにも選出されている。5月30日には、大阪・BIG CATにて<シャイトープ CD Single「It’s myself」リリース記念ライブ>の開催も決まっており、チケット一般発売中だ。

「It’s myself」配信:https://erj.lnk.to/vZiVdRCD発売日:2025年5月21日(水)予約:https://erj.lnk.to/6gOFQNヾ間生産限定盤仕様:CD+Blu-ray ESCL-6098〜6099\2,200(税込)通常盤仕様:CD ESCL-6097\1,200(税込)◆CD収録内容M1「It’s myself」 ※TVアニメ「WIND BREAKER Season 2」エンディングテーマM2「結目」M3「It’s myself (Instrumental)」M4「結目 (Instrumental)」◆期間生産限定盤Blu-ray収録内容TVアニメ「WIND BREAKER Season 2」ノンクレジットエンディング映像◆サイン会情報<対象商品>2025年5月21日(水)発売 シャイトープ「It’s myself」・通常盤 CD only / ESCL-6097 / \1,200(税込)・期間生産限定盤 CD+BD / ESCL-6098〜6099 / \2,200(税込)■5月24日(土)愛知・タワーレコード名古屋パルコ店17:00〜(集合時間 16:45)■5月25日(日)東京・タワーレコード渋谷店 3F イベントスペース14:00〜(集合時間 13:45)■5月27日(火)福岡・タワーレコード福岡パルコ店19:00〜(集合時間 18:45)■5月29日(木)大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店19:00〜(集合時間 18:45)[イベント内容]CDサイン会 ※ミニライブなどは行いません。

ライブ情報



◆<シャイトープCD Single「It’s myself」リリース記念ライブ>2025年5月30日(金)大阪・BIG CAT開場 / 開演:18:00 / 18:45GUEST ACT:KOHAKUチケット:4,000円(ドリンク代別途、プレゼント付)○チケット一般発売中・イープラス:https://eplus.jp/shytaupe/・ローソンチケット:https://l-tike.com/artist/000000000942045/・チケットぴあ:https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=N7100001◆<シャイトープpresents 東阪福自主企画ツアー “Come Together 3”>・8月11日(月・祝)大阪・大阪城音楽堂 開場 16:00 開演17:00・8月28日(木)東京・Spotify O-EAST 開場 18:00 開演19:00・8月31日(日)福岡・DRUM LOGOS 開場 17:15 開演18:00※ゲストアーティストは後日発表◆その他ライブ・2025年5月31日(土)hoshioto’25 @岡山・葡萄浪漫館 特設ステージ・2025年6月7日(土)TRACK15「season」Tour@渋谷CLUB QUATTRO・2025年6月14日(土)the shes gone「AGAIN TOUR 2025」@名古屋 THE BOTTOM LINE・2025年7月6日(日)Sign’s Fest. 2025 @鳥取・米子コンベンションセンターBiG SHiP / 米子市文化ホール・2025年7月19日(土)NUMBER SHOT 2025@シーサイドももち海浜公園地行浜ビーチ・2025年7月24日(木)the paddles presents「余白を埋める -CLUB QUATTRO編-」@渋谷CLUB QUATTRO・2025年8月15(金)・16(土)RISING SUN ROCK FESTIVAL 2025 in EZO@石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ※シャイトープの出演はいずれかの1日・2025年8月23日(土)MONSTER baSH 2025@香川県・国営讃岐まんのう公園・2025年9月21日(日)ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025@千葉市蘇我スポーツ公園