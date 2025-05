▶<Tour WILD BUNNY BLUES> 27本目▶2025年5月15日(木) 八戸ROXX▶書き手:アオキテツ (G)◆ ◆ ◆え、ここでライブして大丈夫なんすか!?と思ってしまうような空間昔はよく分からん塀みたいなのが客席のど真ん中にあってそこを平均台みたいに歩いたもんだあん時はコンバースでライブをしていたからまぁ出来なくはなかったけどブーツじゃちょっと危ないかもなぁ

