W不倫で話題のヒュー・ジャックマン、サットン・フォスターと同棲スタートか

W不倫が取り沙汰されたヒュー・ジャックマンとサットン・フォスターが、 引っ越し と思われる様子をキャッチされた。 同棲 をスタートさせたようだ。MailOnlineによると、先日サットンが、米ニューヨークのチェルシー地区にあるヒューの高級マンションから出て来て、レンタル 自転車 CitiBikeに乗ってどこかに出かける姿をキャッチされたそう。しかもその後には、ヒューが現れ、サットンのものと思われる荷物の 箱 を両手一杯に持ち、マンションに運び込む手伝いをしていたんだとか。同サイトでは、2人が 同棲 をスタートさせたと見ている。

2人は、2021年から2023年1月まで公演が続いた『ザ・ミュージックマン』で共演。その後、ヒューは2023年9月にデボラ=リー・ファーネスとの 離婚 を発表し、サットンも2024年10月に、映画『オーシャンズ11』の脚本家として知られる夫テッド・グリフィンとの 離婚 を申請した。W不倫疑惑が取り沙汰されたが、今年1月、カリフォルニア州 サンタモニカ にて堂々と手を繋いで歩く様子をキャッチされ、それまで極秘にしてきた関係をオープンに。しかしこれ以降、関係がうまくいっていないと伝えられていたようだ。ヒューは現在、ニューヨークのラジオシティ・ミュージックホールにて単独公演「From New York,With Love」を開催しているほか、4月28日からオフブロードウェイのミネッタ・レーン劇場にて舞台「Sexual Misconduct of the Middle Classes(原題)」に出演中。先日は、ヒューと仲の良い ライアン・レイノルズ ブレイク・ライヴリー 夫妻がサポートに訪れていたが、サットンも今週楽屋のヒューを訪問していたそうだ。