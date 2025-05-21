¡ÚMLB¡ÛÌÀÆü¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡¢Áê¼êÀèÈ¯¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¡©¡¡¡È2»î¹ç¤Ö¤ê¡É18¹æ¥¢ー¥Á¤Ç¥«ー¥É¾¡¤Á±Û¤·¤Ê¤ë¤«¡Ú5·î22ÆüD¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¡Û
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¡£Áê¼êÀèÈ¯¤Ï¡¢¥á¥¸¥ãー8Ç¯ÌÜ¤Î¥³ー¥Ó¥ó¡¦¥Ðー¥ó¥ºÅê¼ê¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢MLB¸ø¼°¤Î¥Çー¥¿¥µ¥¤¥È¡ØBaseball Savant¡Ù¤è¤ê¡¢²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ê¤É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¢£11Æü°ÊÍè¡¢¹¥ÁêÀ¤ÎCY¾Þ±¦ÏÓ¤ÈºÆÀï
ºòµ¨¥Ðー¥ó¥º¤ò¹¶Î¬¤·¤¿42¹æ¥¢ー¥Á
Áê¼êÀèÈ¯¤Ï¡¢2021Ç¯¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¥Ðー¥ó¥º¡£ºòµ¨¤Ï32ÀèÈ¯¤Ç15¾¡9ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.92¤Î¹¥À®ÀÓ¡£¥êー¥°3°Ì¤Î194²ó1¡¿3¤òÅê¤²¤Æ181Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï4·î¤Ë6ÅÐÈÄ¤Ç1¾¡¤Î¤ß¤È¤ä¤ä½ÐÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢5·î¤ËÆþ¤ê2ÀèÈ¯¤Ç13¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀ¤ò·ÑÂ³Ãæ¡£½ù¡¹¤ËËÜÍè¤ÎÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£µ¨¤ÏÅêµå¤Î53.0¡ó¤¬Ê¿¶Ñ94.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó151.6¥¥í¡Ë¤Î¥«¥Ã¥È¥Üー¥ë¡¢18.5¡ó¤¬¥«ー¥Ö¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï¥¹¥é¥¤¥Àー¤È¥·¥ó¥«ー¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¶î»È¡£¥Õ¥©ー¥·ー¥à¤ÏÁ´¤¯Åê¤²¤º¤Ë¥´¥í¤òÂ¿¤¯ÂÇ¤¿¤»¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¯¥»µå¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
ÂçÃ«¤Ï¥Ðー¥ó¥º¤ÈÄÌ»»8ÂÇÀÊÂÐÀï¤·¡¢8ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¤È¹¥ÁêÀ¡£ºòµ¨8·î28Æü¡ÊÆ±29Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢³°³Ñ¥¹¥é¥¤¥Àー¤ò±Ë¤®¤Ê¤¬¤é¤â±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÈô¤Ó¹þ¤àËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£Á°²ó10Æü¡ÊÆ±11Æü¡Ë¤ÎÂÐÀï¤Ç¤ÏÆâ³Ñ¥«¥Ã¥È¥Üー¥ë¤òÂª¤¨¡¢±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÀ°Õ¤Î±¦ÏÓ¤È¤ÎºÆÀï¤Ç¡¢2»î¹ç¤Ö¤ê18¹æ¥¢ー¥Á¤Ê¤ë¤«¡£
¢£»î¹ç¾ðÊó
¥É¥¸¥ãー¥¹vs.¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹
»î¹ç³«»Ï¡§ÆüËÜ»þ´Ö5·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë11»þ10Ê¬
Ãæ·Ñ¾ðÊó¡§NHKBS1¡¿¥µ¥Ö102ch¡¢MLB.tv¡¢SPOTVNOW¡¢J Sports4¡¢ABEMAÌµÎÁ