東大阪の魅力を伝える！東大阪ツーリズム振興機構『プロフェッショナルガイド』

東大阪ツーリズム振興機構」は、日本国内外から来られた方に地域の魅力を最大限に伝えるプロフェッショナルガイド人材の育成を目的とした講座を開講します。

大阪府東大阪市の地域DMO(※1)一般社団法人 東大阪ツーリズム振興機構「(一社)東大阪ツーリズム振興機構」は、日本国内外から来られた方に地域の魅力を最大限に伝えるプロフェッショナルガイド人材の育成を目的とした講座を開講。

これまで(一社)東大阪ツーリズム振興機構では和歌山県の地域DMOである一般社団法人 紀の川フルーツ観光局や、同じく地域連携DMOである一般社団法人高野山麓ツーリズムビューローと連携し、DMOが認定するガイド育成制度の構築に取組んできました。

今回その第一弾として東大阪エリアにおける「DMO認定ガイド育成講座」を令和7(2025)年6月より開講し、東大阪の魅力を伝える有償の観光ガイドとして活躍したいと考えている方を対象に受講生を募集します。

第1期生については、受講料が通常より割安の特別価格にて受講いただくことが可能です。

この講座では、観光案内に必要なホスピタリティ・語学・ツアー造成・旅程管理・運転講習などを体系的に学べるとともに、観光庁の公的資格である「国内旅程管理主任者」の取得に対応したカリキュラムも組み込まれており、取得後は添乗員としての業務も可能になります。

講座の修了者は(一社)東大阪ツーリズム振興機構の認定ガイドとして登録され、東大阪市発着の観光案内プログラムを自ら企画・実施できるようになります。

また、認定ガイドは、ガイド業務内に含む無償運送に限り自家用車で観光客を案内することも可能(※2)とされており、より広域でのガイドを行うことも可能になります。

※1 DMOとは、Destination Management/Marketing Organizationの略で観光地域づくり法人ともいう。

地域の魅力を磨き上げ発信し、来訪者を増やすことで、地域の稼ぐ力を引き出す仕掛けづくりを行う組織のこと。

※2 令和6年3月の国土交通省通達「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて」により、公的機関が認定・付与する資格を有する観光ガイドが、ガイドのために人を運送する場合で、運送に特定した反対給付がない場合は、許可又は登録は不要とされている。

■講座概要

実施期間 :令和7(2025)年6月〜8月の間週1回程度(全8回)

形式 :対面講座・現場実習・eラーニングの3種類を含んだカリキュラムです。

会場 :東大阪市内 ※一部現場実習は東大阪市外もあります。

定員 :15名(応募多数の場合は抽選)

対象 :日本国内在住で東大阪の魅力を伝える有償の観光ガイドとして

活躍したいと考えている方。

ガイド経験は不問。

その他要件:● 日本語での講座実施のため、十分な日本語能力を有すること

● 外国語を母国語とする方は、日本語能力試験N2以上を有すること

● 英語でのガイド希望者はTOEIC 650点以上もしくは

英検2級以上を有すること

● 中国語でのガイド希望者は中国語検定2級以上を有すること

● 普通自動車運転免許を有することが望ましい

受講料 :第1期生特別価格25,000円(通常価格55,000円)※税込

主催 :(一社)東大阪ツーリズム振興機構

■こんな方におすすめ

