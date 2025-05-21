¥Û¥ó¥È¤Ë35ºÐ¡©½÷Í¥¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥è¥ó¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡È¥Ù¥Ó¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¡É¤Ë´¶Ã²¤ÎÀ¼¡ÚPHOTO¡Û
½÷Í¥¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥è¥ó¤¬¡¢30ÂåÈ¾¤Ð¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¶Ã¤¤Î¡ÈÆ¸´éÈþ¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾×·â¡Ä¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥è¥ó¡¢¡ÈÂçÃÀ¤¹¤®¤ë¡É¥¢¥ó¥À¡¼¥¦¥§¥¢
¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥è¥ó¤Ï5·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡ÖÌ¤ÃÎ¤Î¥½¥¦¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤ÇÈà½÷¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
35ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¼ã¡¹¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç20ÂåÁ°È¾¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤À¡£¤Þ¤µ¤Ë»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃÍ¤Î°¦¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤È¡¢À¶Á¿¤ÇÀ¶½ã¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥è¥ó¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥è¥ó¤Ï5·î24Æü¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡¢¿·¥É¥é¥Þ¡ØÌ¤ÃÎ¤Î¥½¥¦¥ë¡Ù¡ÊtvN¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¡ØÌ¤ÃÎ¤Î¥½¥¦¥ë¡Ù¤Ï´é°Ê³°Á´¤Æ¤¬°Û¤Ê¤ëÁÐ»Ò¤Î»ÐËå¤¬¿ÍÀ¸¤ò¸ò´¹¤¹¤ë±³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ËÜÅö¤Î°¦¤È¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯À®Ä¹¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥è¥ó¤Ï¡¢ÁÐ»Ò¤Î»ÐËå¥æ¡¦¥ß¥¸¤È¥æ¡¦¥ß¥ì¡¢¤µ¤é¤Ë¡È¥ß¥ì¤Î¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¥ß¥¸¡É¤È¡È¥ß¥¸¤Î¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¥ß¥ì¡É¤È¤¤¤¦4Ìò¤ò±é¤¸¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ËÎ×¤à¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥è¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1990Ç¯2·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2006Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡ØÈëÌ©¤Î¹»Äí¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤Î¸å2008Ç¯¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ø²áÂ®¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ù¤¬´Ú¹ñ¤Ç830Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¹ñÌ±¤ÎËå¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â±Ç²è¡Ø»ä¤Î¥ª¥ª¥«¥ß¾¯Ç¯¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤¢¡¢»ä¤ÎÍ©Îî¤µ¤Þ¡Ù¡ØÎÏ¤Î¶¯¤¤½÷¥È¡¦¥Ü¥ó¥¹¥ó¡Ù¤ÈÂåÉ½ºî¤ò¹¹¿·¡£È´·²¤Î±éµ»ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é¸½ºß¤Þ¤ÇÂ³¤¯²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£