人気RPGシリーズ最新作『ペルソナ5：The Phantom X』のリリース日が2025年6月26日（木）に決定
スマートフォンとPC向けにリリースされる『ペルソナ5：The Phantom X』のリリース日が、2025年6月26日（木）に決定した。事前登録は、App Store、Google Play、Steamといった各ストアで開始している。
完全新作ストーリーが描かれる初のスマートフォン・PCゲーム『ペルソナ5：The Phantom X』
『ペルソナ5：The Phantom X』は、ジュブナイルRPG「ペルソナ」シリーズ初のスマートフォン・PCゲームとしてリリースされる最新作。ストーリーは完全新作で、数々の新キャラクターが登場。ストーリートレーラーでは、新キャラクターや美しいビジュアルといった本作の魅力の一端を確認することができる。
『ペルソナ５: The Phantom X』ストーリートレーラー：
https://youtu.be/Nf88HKSp-eQ
登録数に応じて報酬が豪華に！ 事前登録キャンペーン開催中
事前登録を行うと、登録数に応じて、正式サービス開始後に受け取ることのできる報酬が豪華になっていく。2025年5月20日現在、事前登録者数は80万人を突破。100万人突破まであと少しという状況だ。
なお事前登録は、各ストアに加えて公式X、LINE、Discordでも行える。事前登録可能なURLは以下の通りだ。
＜事前登録ページ一覧＞
「ペルソナ５: The Phantom X」をApp Storeで：
https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931
ペルソナ５: The Phantom X - Google Play のアプリ：
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp
Steam：ペルソナ５: The Phantom X：
https://store.steampowered.com/app/3061570
【P5X公式】ペルソナ５: The Phantom X（@P5X_Official_JP）さん：
https://x.com/P5X_Official_JP
※フォローで事前登録
ペルソナ５: The Phantom X | LINE 公式アカウント：
https://page.line.me/269lfzcy
※友だち追加で事前登録
【公式】P5Xサーバー（p5xjp_official）：
https://discord.gg/UMTUa7tcxJ
※サーバー登録で事前登録
（c）Perfect World Adapted from Persona5 （c）ATLUS. （c）SEGA.
(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)