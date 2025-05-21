¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿½÷»ÒÀ¸ÅÌ¡Ö»¦¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×Æ±µéÀ¸3¿Í¤òÊñÃú¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÏÊª¤Ç»É¤¹¡¡¹Åç¡¦Ê¡»³»Ô¤ÎÄÌ¿®À©¹â¹»
¹â¹»¤Î¶µ¼¼¤Ç¡¢½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬Æ±µéÀ¸¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¤ÎÄÌ¿®À©¹â¹»¤Ç¡Ö½÷»ÒÀ¸ÅÌ1¿Í¤¬¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤Ç½÷»ÒÀ¸ÅÌ3¿Í¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¡×¤È³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÙ·Æ»þ´ÖÃæ¤Ë¡¢¶µ¼¼¤Ç1Ç¯À¸¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬¡¢Æ±µéÀ¸¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ3¿Í¤òÊñÃú¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
3¿Í¤È¤â¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Ï¡¢¡Ö»¦¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ»É¤¹¤Ê¤É¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£