サザンオールスターズ、NHK特番で披露した「神様からの贈り物」のパフォーマンスをYouTubeにて特別公開

サザンオールスターズが、NHK特番でテレビ初パフォーマンスした「神様からの贈り物」の映像がサザン公式YouTubeチャンネルにて特別公開された。

全国13ヵ所26公演をめぐるアリーナ&ドームツアーファイナルとなる東京公演を控えるサザンオールスターズ。サザンが今持てる力の全てを注ぎ込んで制作された最新オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』は各種音楽ランキングの首位を席巻し、2025年必聴の1枚として話題を集めている。

このたび公開されたのは、同アルバムに収録楽曲されている「神様からの贈り物」のスタジオライブ映像。

このスタジオライブは、同曲のテレビ初披露となった特別番組『サザンオールスターズ スペシャル ~テレビからの贈り物~』(NHK総合・3月21日放送)の特別編集版。なお「神様からの贈り物」は、1925年にNHKのラジオからスタートした日本放送史が2025年に100年を迎えることを受け展開されている“放送100年プロジェクト”関連番組のテーマソングにもなっている。

放送後、「もう一度観たい!」という声が多数寄せられたことを受け、“U-NEXT × サザンオールスターズ プロジェクト”として、開催中の全国ツアー『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』をはじめとするサザンオールスターズの活動を応援しているU-NEXTとタッグを組み、NHK特番の特別編集版を独占で配信。

さらに、U-NEXTでの配信が好評なことを受け、番組本編の一部である「神様からの贈り物」のスタジオライブ映像が、このたびサザンオールスターズ公式YouTubeチャンネルで特別に公開されることとなった。

華やかかつ、生演奏ならではの臨場感溢れるスタジオライブ映像を何度でも楽しもう。

