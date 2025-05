東京ディズニーリゾートでは、暑い季節にぴったりの“ひんやり冷たいメニュー”が続々登場!

今回は、東京ディズニーシーで提供される「ヴォルケイニアセット」を紹介していきます。

東京ディズニーシー/ヴォルケイニア・レストラン「ヴォルケイニアセット」

発売日:2025年4月7日〜9月30日

販売店舗:東京ディズニーシー/ヴォルケイニア・レストラン

価格:2,180円

冷やし担担麺(海老、イカ、煮たまご、海老だれ)よだれ鶏杏仁豆腐 バナナキャラメルソース、ナッツ添えソフトドリンクのチョイス

東京ディズニーリゾートでは、“サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort”を開催!

人気バンド「Mrs. GREEN APPLE」との期間限定のコラボレーションも実施されます。

今回紹介するのは、“サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort”の期間中に楽しみたい「ヴォルケイニアセット」

冷やし担担麺は海老、イカ、煮たまごと具沢山!

海老だれで濃厚な味わいをプラスしています。

冷菜としてよだれ鶏がセットに。

デザートの杏仁豆腐もついて中華の豪華セットさながらのラインナップです。

海老だれの冷やし担担麺!

東京ディズニーシー/ヴォルケイニア・レストラン「ヴォルケイニアセット」の紹介でした。

東京ディズニーリゾート“サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort”まとめ 東京ディズニーリゾート“サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort”まとめ 続きを見る

「Mrs. GREEN APPLE」期間限定コラボレーション!夏の東京ディズニーリゾート“サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort” 「Mrs. GREEN APPLE」期間限定コラボレーション!夏の東京ディズニーリゾート“サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort” 続きを見る

価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。 一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。 レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

©Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 海老だれの冷やし担担麺!東京ディズニーシー/ヴォルケイニア・レストラン「ヴォルケイニアセット」 appeared first on Dtimes.