サザンオールスターズが、最新オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』収録曲「神様からの贈り物」のスタジオライブ映像を、公式YouTubeチャンネルできょう21日より特別公開した。同映像は、NHK総合で3月に放送された特別番組『サザンオールスターズ スペシャル 〜テレビからの贈り物〜』の特別編集版にあたるもので、「神様からの贈り物」のテレビ初披露時の模様を収めたもの。NHK“放送100年プロジェクト”関連番組のテーマソングとして制作され、U-NEXTで独占配信されている特別番組『サザンオールスターズ スタジオライブ in NHK -U-NEXT Special Edition-』から一部が抜粋され、YouTubeでの公開が実現した。

10年ぶりのオリジナルアルバムとなる『THANK YOU SO MUCH』は、3月のリリース以降、各種音楽ランキングで首位を獲得。6年ぶりとなる全国ツアー『サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』は13都市26公演におよび、5月28日、29日の東京ドーム公演をもってファイナルを迎える。さらに、ツアー最終日となる29日の東京ドーム公演は、全国47都道府県・272館の映画館でライブビューイングが実施される。