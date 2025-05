前回大好評だった「タマ&フレンズ〜うちのタマ知りませんか?〜」と「サンリオキャラクターズ」のコラボレーション第2弾がついに実現!今回はサンリオキャラクター大賞で常に上位を独占している超人気キャラクターたちが登場する。■ハローキティ、シナモロール、マイメロディとタマが夢の共演!第1弾では「タマ&フレンズ」と同じ1980〜90年代デビューのポチャッコやけろけろけろっぴなどとのコラボグッズが登場し、好評を博した。満を持しての第2弾では、2024年サンリオキャラクター大賞で1位に輝いたシナモロール、5位のハローキティ、6位のマイメロディとの豪華コラボレーションが実現する。

サンリオキャラクターズ×「タマ&フレンズ」コラボレーション第2弾メインアート

缶詰パン、缶バッジ、ボールペン、おくすり手帳などをラインナップ

コラボグッズ第2弾は、大丸梅田店5階「タマ&フレンズ」ポップアップストアで2025年6月6日(金)より発売開始

メインアートは、パステルカラーの優しい色彩と、ふわふわ雲や虹が架かる空の下、かわいらしい一軒家を舞台にしたハートウォーミングなデザイン。ハローキティの帽子をかぶったタマや、タマ&フレンズの帽子をかぶったハローキティ、シナモロールなど、お互いの世界を楽しむキャラクターたちの姿が描かれ、タマフレ好きにもサンリオ好きにも刺さる魅力を放つ。そんなアートを活かした缶詰パン、缶バッジ、ボールペン、おくすり手帳など、日常使いにもコレクションにもぴったりなアイテムが展開される。■いつどこでゲットできる?このスペシャルなコラボグッズが初めてお披露目される場所は、大阪の大丸梅田店!5階のパイレーツ・ファクトリー・ギフツで開催される「タマ&フレンズ」のポップアップストアが舞台となる。ポップアップストア自体は2025年5月23日(金)からスタートし、第1弾のコラボグッズも再販されるので、前回買い逃した人は絶好のチャンス!そして第2弾コラボグッズは、2025年6月6日(金)から販売される。また、2200円以上購入した人には、サンリオキャラクターズとのコラボアートが描かれた特製ポストカードがプレゼントされるといううれしい特典も。期間限定の本コラボ、見逃したら後悔必至。ぜひ、大丸梅田店ポップアップストアに足を運んで、レアアイテムをゲットしよう。「うちのタマ知りませんか?」ポップアップストア開催期間:2025年5月23日(金)〜6月19日(木)開催場所:大丸梅田店 5階 パイレーツ・ファクトリー・ギフツ※第2弾コラボグッズは2025年6月6日(金)から順次発売※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C) Sony Creative Products Inc.(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656519