²£ÉÍÎ®À±¡ÖËº¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¹¬¤»¤Ê¸÷·Ê¤Ç¤·¤¿¡×¡¡¥«¥ó¥Ì¤Ç¡Ø¹ñÊõ¡Ù¾å±Ç½ª¤¨¿´¶
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢³«ËëÃæ¤Î¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç½Ð±é±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¾å±Ç¤ò½ª¤¨¤¿¿´¶¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ó¥Ì¤Î¸ø¼°¾å±Ç¤Ë»²²Ã¤·¤¿µÈÂôÎ¼¡õ²£ÉÍÎ®À±¤é
¡¡Âè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ö´ÆÆÄ½µ´Ö¡×ÉôÌç¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡£¸½ÃÏ»þ´Ö5·î18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø¼°¾å±Ç¤Ë¤Ï¡¢¼ç±é¤ÎµÈÂôÎ¼¡¢¶¦±é¤Î²£ÉÍÎ®À±¡¢ÅÏÊÕ¸¬¡¢ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤¬»²²Ã¤·¡¢¾å±Ç¸å¤Ë¤ÏÌó6Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µ¯¤¤ë¤Ê¤É¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¤¤¿Æ±ºî¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥«¥ó¥Ì¤Î´ÑµÒ¤ËÇ®¶¸Åª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¾å±Ç¤ò½ª¤¨¤¿²£ÉÍ¤Ï¡¢Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö±Ç²è¿Í¤ÎÆ´¤ì¤ÇÌÜÉ¸¤ÎÃÏ¤ËÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¤Î²ÎÉñ´ì¤òÂêºà¤È¤·¤¿±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÇÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡Ö¾å±Ç¸å¡¢ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¤Çï¼ê¤È¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄº¤´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡ÖËº¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¹¬¤»¤Ê¸÷·Ê¤Ç¤·¤¿¤·¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯ÆÏ¤°¦¤·¤ÆÄº¤±¤¿¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¡¢Ìò¼ÔÌ½Íø¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±Ç²è¿Í¤È¤·¤ÆÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ëÍÍ¡¢Àº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¡¢ºî²È¡¦µÈÅÄ½¤°ì¤¬3Ç¯¤Î´Ö²ÎÉñ´ì¤Î¹õ°á¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢³Ú²°¤ËÆþ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò·ìÆù¤Ë¤·¡¢½ñ¤¾å¤²¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£Ç¤¶¢¤Î°ìÌç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢·Ý¤ÎÆ»¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¤µ¤µ¤²¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¤Î50Ç¯¤òÉÁ¤¯ÁÔÂç¤Ê°ìÂåµ¡£¼ç¿Í¸ø¤Î´îµ×Íº¤òµÈÂô¤¬±é¤¸¡¢´îµ×Íº¤ò°ú¤¼è¤ë²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¡¦²Ö°æÈ¾ÆóÏº¤òÅÏÊÕ¡¢´îµ×Íº¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ëÈ¾ÆóÏº¤ÎÀ×¼è¤êÂ©»Ò¡¦½Ó²ð¤ò²£ÉÍ¤¬±é¤¸¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö²£ÉÍÎ®À±¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷ryuseiyokohama¡²official¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ó¥Ì¤Î¸ø¼°¾å±Ç¤Ë»²²Ã¤·¤¿µÈÂôÎ¼¡õ²£ÉÍÎ®À±¤é
¡¡Âè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ö´ÆÆÄ½µ´Ö¡×ÉôÌç¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡£¸½ÃÏ»þ´Ö5·î18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø¼°¾å±Ç¤Ë¤Ï¡¢¼ç±é¤ÎµÈÂôÎ¼¡¢¶¦±é¤Î²£ÉÍÎ®À±¡¢ÅÏÊÕ¸¬¡¢ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤¬»²²Ã¤·¡¢¾å±Ç¸å¤Ë¤ÏÌó6Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µ¯¤¤ë¤Ê¤É¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¤¤¿Æ±ºî¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥«¥ó¥Ì¤Î´ÑµÒ¤ËÇ®¶¸Åª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖËº¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¹¬¤»¤Ê¸÷·Ê¤Ç¤·¤¿¤·¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯ÆÏ¤°¦¤·¤ÆÄº¤±¤¿¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¡¢Ìò¼ÔÌ½Íø¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±Ç²è¿Í¤È¤·¤ÆÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ëÍÍ¡¢Àº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¡¢ºî²È¡¦µÈÅÄ½¤°ì¤¬3Ç¯¤Î´Ö²ÎÉñ´ì¤Î¹õ°á¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢³Ú²°¤ËÆþ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò·ìÆù¤Ë¤·¡¢½ñ¤¾å¤²¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£Ç¤¶¢¤Î°ìÌç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢·Ý¤ÎÆ»¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¤µ¤µ¤²¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¤Î50Ç¯¤òÉÁ¤¯ÁÔÂç¤Ê°ìÂåµ¡£¼ç¿Í¸ø¤Î´îµ×Íº¤òµÈÂô¤¬±é¤¸¡¢´îµ×Íº¤ò°ú¤¼è¤ë²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¡¦²Ö°æÈ¾ÆóÏº¤òÅÏÊÕ¡¢´îµ×Íº¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ëÈ¾ÆóÏº¤ÎÀ×¼è¤êÂ©»Ò¡¦½Ó²ð¤ò²£ÉÍ¤¬±é¤¸¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö²£ÉÍÎ®À±¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷ryuseiyokohama¡²official¡Ë