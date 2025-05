“アジア版グラミー賞”を掲げ、「世界とつながり、音楽の未来を灯す(ともす)」をコンセプトに今年、新設された国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN2025 Premiere Ceremony」が21日、京都市のロームシアター京都で行われた。

この日は62部門のうち、40部門を発表し、Creepy Nutsが最優秀ジャパニーズソング賞、最優秀バイラル楽曲賞など7冠を達成した。

受賞は以下の通り

最優秀ジャパニーズソングアーティスト賞 Mrs.GREEN APPLE

最優秀国内ロックアーティスト賞 King Gnu

最優秀国内ダンスポップアーティスト賞 新しい学校のリーダーズ

最優秀国内R&B/コンテンポラリーアーティスト賞 宇多田ヒカル

最優秀国内オルタナティブアーティスト賞 羊文学

最優秀国内シンガーソングライター賞 藤井風

最優秀海外ポップス楽曲賞 APT.(ロゼ&ブルーノ・マーズ)

最優秀海外ロック楽曲賞 feelslikeimfallinginlove(コールドプレイ)

最優秀海外ヒップホップ/ラップ楽曲賞 Not Like Us(ケンドリック・ラマ−)

最優秀海外R&B/コンテンポラリー楽曲賞 we can't be friends(アリアナ・グランデ)

最優秀海外オルタナティブ楽曲賞 BIRDS OF A FEATHER(ビリー・アイリッシュ)

最優秀K−POP楽曲賞Ditto(NewJeans)

最優秀リバイバル楽曲賞 ペパーミント・ブルー(大滝詠一)

最優秀ダンスパフォーマンス賞 オトナブルー(新しい学校のリーダーズ)

最優秀クロスボーダー・コラボレーション楽曲賞 Feelin' Go(o)d(藤井風/A.G.Cook)

最優秀インストゥルメンタル楽曲賞 aruarian dance(Nujabes)

最優秀ボーカロイドカルチャー楽曲賞 千本桜(黒うさP)

最優秀ミュージックビデオ賞 アイドル(YOASOBI)

最優秀ジャズアルバム賞 Step Into Paradise−LIVE IN TOKYO−(矢野顕子×上原ひろみ)

最優秀クラシックアルバム賞 Opus(坂本龍一)

ラジオ特別賞 愛が一層メロウ(離婚伝説)

ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞 WEST.

最優秀ダンス・エレクトロニック楽曲賞 エジソン(水曜日のカンパネラ)

最優秀DJ賞in association with JDDA DJ Nobu

グランプリエンジニア賞 in association with PMRAJ アナログディスク部門 北村勝敏 内沼映二

ミュージックテック功労賞 一般社団法人音楽電子事業協会(AMEI)

最優秀国内シンガーソングライター楽曲賞 怪獣の花唄(Vaundy)

最優秀アイドルカルチャー楽曲賞 わたしの一番かわいいところ(FRUITS ZIPPER)

最優秀アニメ楽曲賞 アイドル(YOASOBI)

最優秀国内ロック楽曲賞 SPECIALZ(King Gnu)

最優秀国内R&B/コンテンポラリー楽曲賞 Automatic 宇多田ヒカル

最優秀国内オルタナティブ楽曲賞 more than words(羊文学)

Top Japanese Song in Asia Lemon(米津玄師)

Top Japanese Song in Europe Bling−Bang−Bang−Born(Creepy Nuts)

Top Japanese Song in North America Bling−Bang−Bang−Born(Creepy Nuts)

Top Japanese Song in Latin America Bling−Bang−Bang−Born(Creepy Nuts)

最優秀バイラル楽曲賞 Bling−Bang−Bang−Born(Creepy Nuts)

最優秀国内ヒップホップ/ラップ楽曲賞 Bling−Bang−Bang−Born(Creepy Nuts)

最優秀国内ダンスポップ楽曲賞 Bling−Bang−Bang−Born(Creepy Nuts)

最優秀ジャパニーズソング賞 Bling−Bang−Bang−Born(Creepy Nuts)