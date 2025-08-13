¡Ú¼Â¿©¥ì¥Ý¡Û¥«¥Ã¥×¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¥æ¥Ë¡¼¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¡ªÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¿¥×¥é¥¶¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¯¡¼¥ë¥ª¥Õ at Tokyo Disney Resort¡×¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤¦¤É¤ó
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢7·î2Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é9·î15Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¤È¤Ó¤Ã¤¤ê¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê½Ö´Ö¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê²Æ¤òÁÖ²÷¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡È¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¯¡¼¥ë¥ª¥Õ at Tokyo Disney Resort¡É¤ò³«ºÅ¡ª
º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¿¥×¥é¥¶¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤¦¤É¤ó(µí¥«¥ë¥Ó¡¢¥¨¥Ã¥°¡¢Æ¦Æý¥Ý¥Æ¥È¥½¡¼¥¹)¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¿¥×¥é¥¶¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤¦¤É¤ó(µí¥«¥ë¥Ó¡¢¥¨¥Ã¥°¡¢Æ¦Æý¥Ý¥Æ¥È¥½¡¼¥¹)¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯7·î1Æü¡Á9·î15Æü
²Á³Ê¡§800±ß
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¿¥×¥é¥¶¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó
²Æ¤ÎÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡È¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¯¡¼¥ë¥ª¥Õ at Tokyo Disney Resort¡É¤ò³«ºÅ¡ª
¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡ÖMrs. GREEN APPLE¡×¤È¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¯¡¼¥ë¥ª¥Õ at Tokyo Disney Resort¡É¤Î´ü´ÖÃæ¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤¦¤É¤ó(µí¥«¥ë¥Ó¡¢¥¨¥Ã¥°¡¢Æ¦Æý¥Ý¥Æ¥È¥½¡¼¥¹)¡×
¡Ö¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥«¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤¦¤É¤ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤â¤Á¤Î¤¦¤É¤ó¤òÆ¦Æý¥Ý¥Æ¥È¥½¡¼¥¹¤Ç»Å¾å¤²¤¿Í¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¡£
µí¥«¥ë¥Ó¤È¤¿¤Þ¤´¤âÆþ¤Ã¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ù
¥«¥Ã¥×¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¥æ¥Ë¡¼¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¡ª
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¿¥×¥é¥¶¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤¦¤É¤ó(µí¥«¥ë¥Ó¡¢¥¨¥Ã¥°¡¢Æ¦Æý¥Ý¥Æ¥È¥½¡¼¥¹)¡×¤Ï¡¢2025Ç¯7·î1Æü¤è¤êÄó¶¡¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢È¯ÇäÆü¡¢ÈÎÇäÅ¹ÊÞÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÊÀÚ¤ì¤äÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡¦¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¤ÏÈÎÇä½ªÎ»Æü°Ê¹ß¤âÈÎÇä¤ò±äÄ¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤è¤ê±Ä¶È»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º®»¨¾õ¶·¤äÅ·¸õ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¡¢¤´°ÆÆâ¤òÁá¤á¤Ë½ªÎ»¡¢ÊÄÅ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
