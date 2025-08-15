¡Ú¼Â¿©¥ì¥Ý¡ÛÀÖ¤¤¥º¥Ü¥ó¤È²«¿§¤¤¥Ü¥¿¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ªÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥¯¥Ã¥¡¼¥µ¥ó¥É¥¢¥¤¥¹¡×
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢7·î2Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é9·î15Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¤È¤Ó¤Ã¤¤ê¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê½Ö´Ö¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê²Æ¤òÁÖ²÷¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡È¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¯¡¼¥ë¥ª¥Õ at Tokyo Disney Resort¡É¤ò³«ºÅ¡ª
º£²ó¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥¯¥Ã¥¡¼¥µ¥ó¥É¥¢¥¤¥¹¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥¯¥Ã¥¡¼¥µ¥ó¥É¥¢¥¤¥¹¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯7·î1Æü¡Á
²Á³Ê¡§600±ß
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥ï¥´¥ó¤Ê¤É
²Æ¤ÎÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡È¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¯¡¼¥ë¥ª¥Õ at Tokyo Disney Resort¡É¤ò³«ºÅ¡ª
¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡ÖMrs. GREEN APPLE¡×¤È¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¯¡¼¥ë¥ª¥Õ at Tokyo Disney Resort¡É¤Î´ü´ÖÃæ¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥¯¥Ã¥¡¼¥µ¥ó¥É¥¢¥¤¥¹¡×
¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
ÀÖ¤¤¥º¥Ü¥ó¤È²«¿§¤¤¥Ü¥¿¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
¤Ò¤ó¤ä¤êÎä¤¿¤¤¥¢¥¤¥¹¤È¡¢¥µ¥¯¤Û¤í¤Ê¥¯¥Ã¥¡¼¤ÏÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥ß¥Ã¥¡¼¥â¥Á¡¼¥Õ¡ª
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥¯¥Ã¥¡¼¥µ¥ó¥É¥¢¥¤¥¹¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨²Á³Ê¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢È¯ÇäÆü¡¢ÈÎÇäÅ¹ÊÞÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÊÀÚ¤ì¤äÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡¦¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¤ÏÈÎÇä½ªÎ»Æü°Ê¹ß¤âÈÎÇä¤ò±äÄ¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤è¤ê±Ä¶È»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º®»¨¾õ¶·¤äÅ·¸õ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¡¢¤´°ÆÆâ¤òÁá¤á¤Ë½ªÎ»¡¢ÊÄÅ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
©Disney
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¡Ú¼Â¿©¥ì¥Ý¡ÛÀÖ¤¤¥º¥Ü¥ó¤È²«¿§¤¤¥Ü¥¿¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ªÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥¯¥Ã¥¡¼¥µ¥ó¥É¥¢¥¤¥¹¡× appeared first on Dtimes.