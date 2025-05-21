東西ジュニア、コンサート開催決定 GoǃGoǃkids・Boys beら出演【場所・日程一覧】
【モデルプレス＝2025/05/21】STARTO ENTERTAINMENT所属のジュニアが「東京ジュニア Next Generation 2025」を、関西ジュニアが「Boys be 8 Summer Live」を大阪府・大阪松竹座にて開催することを発表。5月21日、ジュニアの公式サイトにて発表された。
【写真】東西ジュニア90人が集結
「東京ジュニア Next Generation 2025」には、Go!Go!kidsの田仲陽成・松浦銀志・羽村仁成のほか、阿達慶・千井野空翔・竹村実悟・末永光・鍋田大成・関翔馬・宮岡大愛・山岸想・善如寺來・平田光寛・馬場律樹・岩崎楓士・染谷樹・横田大都が出演。「Boys be 8 Summer Live」には、Boys beの岩倉司・上垣廣祐・亀井海聖・北村仁太郎・嵜本孝太朗・千田藍生・中川惺太・丸岡晃聖のほか、関西ジュニアが出演する。（modelpress編集部）
場所
大阪府・大阪松竹座
公演日・開演時間
2025.08.07（木） 17：00
2025.08.08（金） 13：00／17：00
2025.08.09（土） 13：00／17：00
2025.08.10（日） 13：00／17：00
2025.08.11（月） 17：00
2025.08.12（火） 13：00／17：00
2025.08.13（水） 13：00／17：00
2025.08.14（木） 17：00
2025.08.15（金） 13：00／17：00
2025.08.16（土） 13：00／17：00
場所
大阪府・大阪松竹座
公演日・開演時間
2025.08.22（金）17：00
2025.08.23（土）13：00／17：00
2025.08.24（日）13：00／17：00
2025.08.25（月）17：00
2025.08.26（火）17：00
2025.08.27（水）17：00
2025.08.28（木）17：00
2025.08.29（金）17：00
2025.08.30（土）13：00／17：00
2025.08.31（日）17：00
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【写真】東西ジュニア90人が集結
◆東西ジュニア、コンサート開催決定
「東京ジュニア Next Generation 2025」には、Go!Go!kidsの田仲陽成・松浦銀志・羽村仁成のほか、阿達慶・千井野空翔・竹村実悟・末永光・鍋田大成・関翔馬・宮岡大愛・山岸想・善如寺來・平田光寛・馬場律樹・岩崎楓士・染谷樹・横田大都が出演。「Boys be 8 Summer Live」には、Boys beの岩倉司・上垣廣祐・亀井海聖・北村仁太郎・嵜本孝太朗・千田藍生・中川惺太・丸岡晃聖のほか、関西ジュニアが出演する。（modelpress編集部）
◆「東京ジュニア Next Generation 2025」
場所
大阪府・大阪松竹座
公演日・開演時間
2025.08.07（木） 17：00
2025.08.08（金） 13：00／17：00
2025.08.09（土） 13：00／17：00
2025.08.10（日） 13：00／17：00
2025.08.11（月） 17：00
2025.08.12（火） 13：00／17：00
2025.08.13（水） 13：00／17：00
2025.08.14（木） 17：00
2025.08.15（金） 13：00／17：00
2025.08.16（土） 13：00／17：00
◆「Boys be 8 Summer Live」
場所
大阪府・大阪松竹座
公演日・開演時間
2025.08.22（金）17：00
2025.08.23（土）13：00／17：00
2025.08.24（日）13：00／17：00
2025.08.25（月）17：00
2025.08.26（火）17：00
2025.08.27（水）17：00
2025.08.28（木）17：00
2025.08.29（金）17：00
2025.08.30（土）13：00／17：00
2025.08.31（日）17：00
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