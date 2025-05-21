東西ジュニア、コンサート開催決定 GoǃGoǃkids・Boys beら出演【場所・日程一覧】

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【モデルプレス＝2025/05/21】STARTO ENTERTAINMENT所属のジュニアが「東京ジュニア Next Generation 2025」を、関西ジュニアが「Boys be 8 Summer Live」を大阪府・大阪松竹座にて開催することを発表。5月21日、ジュニアの公式サイトにて発表された。

【写真】東西ジュニア90人が集結

◆東西ジュニア、コンサート開催決定


「東京ジュニア Next Generation 2025」には、Go!Go!kidsの田仲陽成・松浦銀志・羽村仁成のほか、阿達慶・千井野空翔・竹村実悟・末永光・鍋田大成・関翔馬・宮岡大愛・山岸想・善如寺來・平田光寛・馬場律樹・岩崎楓士・染谷樹・横田大都が出演。「Boys be 8 Summer Live」には、Boys beの岩倉司・上垣廣祐・亀井海聖・北村仁太郎・嵜本孝太朗・千田藍生・中川惺太・丸岡晃聖のほか、関西ジュニアが出演する。（modelpress編集部）

◆「東京ジュニア Next Generation 2025」


場所
大阪府・大阪松竹座

公演日・開演時間
2025.08.07（木） 17：00
2025.08.08（金） 13：00／17：00
2025.08.09（土） 13：00／17：00
2025.08.10（日） 13：00／17：00
2025.08.11（月） 17：00
2025.08.12（火） 13：00／17：00
2025.08.13（水） 13：00／17：00
2025.08.14（木） 17：00
2025.08.15（金） 13：00／17：00
2025.08.16（土） 13：00／17：00

◆「Boys be 8 Summer Live」


場所
大阪府・大阪松竹座

公演日・開演時間
2025.08.22（金）17：00
2025.08.23（土）13：00／17：00
2025.08.24（日）13：00／17：00
2025.08.25（月）17：00
2025.08.26（火）17：00
2025.08.27（水）17：00
2025.08.28（木）17：00
2025.08.29（金）17：00
2025.08.30（土）13：00／17：00
2025.08.31（日）17：00

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