東西ジュニア、コンサート開催決定 GoǃGoǃkids・Boys beら出演【場所・日程一覧】

◆東西ジュニア、コンサート開催決定

【モデルプレス=2025/05/21】STARTO ENTERTAINMENT所属のジュニアが「東京ジュニア Next Generation 2025」を、関西ジュニアが「Boys be 8 Summer Live」を大阪府・大阪松竹座にて開催することを発表。5月21日、ジュニアの公式サイトにて発表された。「東京ジュニア Next Generation 2025」には、Go!Go!kidsの田仲陽成・松浦銀志・羽村仁成のほか、阿達慶・千井野空翔・竹村実悟・末永光・鍋田大成・関翔馬・宮岡大愛・山岸想・善如寺來・平田光寛・馬場律樹・岩崎楓士・染谷樹・横田大都が出演。「Boys be 8 Summer Live」には、Boys beの岩倉司・上垣廣祐・亀井海聖・北村仁太郎・嵜本孝太朗・千田藍生・中川惺太・丸岡晃聖のほか、関西ジュニアが出演する。(modelpress編集部)

◆「東京ジュニア Next Generation 2025」

◆「Boys be 8 Summer Live」

場所大阪府・大阪松竹座公演日・開演時間2025.08.07(木) 17:002025.08.08(金) 13:00/17:002025.08.09(土) 13:00/17:002025.08.10(日) 13:00/17:002025.08.11(月) 17:002025.08.12(火) 13:00/17:002025.08.13(水) 13:00/17:002025.08.14(木) 17:002025.08.15(金) 13:00/17:002025.08.16(土) 13:00/17:00場所大阪府・大阪松竹座公演日・開演時間2025.08.22(金)17:002025.08.23(土)13:00/17:002025.08.24(日)13:00/17:002025.08.25(月)17:002025.08.26(火)17:002025.08.27(水)17:002025.08.28(木)17:002025.08.29(金)17:002025.08.30(土)13:00/17:002025.08.31(日)17:00【Not Sponsored 記事】