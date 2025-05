タリーズコーヒーに、“アサイー”をひんやりと楽しむフローズンスイーツ「フローズンカップ アサイーヨーグルトテイスト」が登場!

南米原産のアマゾンフルーツ”アサイー”を使用した、食後のデザートや小腹が空いたときなど、様々なシーンで楽しめるスイーツです☆

タリーズコーヒー「フローズンカップ アサイーヨーグルトテイスト」2025

価格:単品 765円(税込)/セット 1,100円(税込)〜

発売日:2025年5月28日(水)※数量限定のため、なくなり次第終了となります

販売店舗:全国のタリーズコーヒー店舗

南米原産のアマゾンフルーツである、近年再び注目を集めている「アサイー」

栄養価の高さが注目されており、スーパーフードやスーパーフルーツとも言われています。

タリーズコーヒーでは、20年前から“アサイー”に着目し、ドリンクやスイーツメニューとして提供されています。

今回発売される「フローズンカップ アサイーヨーグルトテイスト」は、2024年に発売され、人気を博したローズンスイーツです。

ヨーグルトテイストのムースにアサイーを使用したシャーベットを重ね、ローストしたココナッツとストロベリーダイスをトッピングし、華やかな見た目に仕上げられているのが特徴です。

フルーティでさっぱりとしたシャーベットに、まろやかな酸味とコクのあるヨーグルトテイストのムースがマッチした味わいは、気温が上がってくるこれからの時季にぴったりです☆

レギュラーメニュー:ヨーグルト&アサイー

価格:565円(税込)

トッピング:はちみつ 無料/T’sアイストッピング +165円(税込)

アサイーとハニーヨーグルトの2層で仕上げた定番ドリンク「ヨーグルト&アサイー」もレギュラーメニューとして販売中。

甘みと酸味のバランスがよく、朝食としてもおすすめです。

「フローズンカップ アサイーヨーグルトテイスト」とのペアリングや、お好みではちみつやT’sアイスをトッピングして楽しめます。

食後のデザートや小腹が空いたときなど、様々なシーンで楽しめる、”アサイー”を使用したフローズンスイーツ。

タリーズコーヒーにて2025年5月28日より販売される「フローズンカップ アサイーヨーグルトテイスト」の紹介でした☆

